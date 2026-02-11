白蘿蔔一次煮不完 這樣保存很保鮮

（資料照）

〔記者魏伶如／台北報導〕冬天的白蘿蔔，鮮甜多汁，當然要好好把握時機好好品嘗。只是對於很多小家庭來說，一大根白蘿蔔想要一次煮完，其實是有點困難，因此很多人挑選時會刻意挑小根的，但市場賣菜達人廖烱程在臉書教導，除非是小顆的白玉蘿蔔，一般白蘿蔔愈胖愈好吃、愈大愈甜，大到自然裂開更是極品。

買回家的白蘿蔔如果沒有馬上煮，一定要把蘿蔔頭上的綠梗先切掉（可以加工製作成雪裡蕻），免得蘿蔔的養分、水分被吸收掉。

很多人應該知道，白蘿蔔的皮很厚，一定要削到看到近透明的本體，煮出來的蘿蔔口感才會更水嫩好吃（切下來的皮可做成涼拌小菜，一點也不會浪費）。

但對很多家庭來說，一大顆白蘿蔔還是很難一次消化完，常見的保存法是切下要使用的部分後，切口處用保鮮膜封住再冷藏，但還是建議盡快煮掉。日本網友分享農家的建議方法，將蘿蔔皮都去掉後，放進密封袋中，據說可保存長達四個月，網友試驗的結果，放了一個月的蘿蔔還是保有水分和脆感。大家不妨參考看看。

過年時節，白蘿蔔的確是搭配年菜的好食材，當小菜、煮湯、燉物都很搭，懂得挑選和保存後，快去採買吧。

