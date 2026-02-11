自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

白蘿蔔一次煮不完 這樣保存很保鮮

2026/02/11 22:00

（資料照）（資料照）

〔記者魏伶如／台北報導〕冬天的白蘿蔔，鮮甜多汁，當然要好好把握時機好好品嘗。只是對於很多小家庭來說，一大根白蘿蔔想要一次煮完，其實是有點困難，因此很多人挑選時會刻意挑小根的，但市場賣菜達人廖烱程在臉書教導，除非是小顆的白玉蘿蔔，一般白蘿蔔愈胖愈好吃、愈大愈甜，大到自然裂開更是極品。

買回家的白蘿蔔如果沒有馬上煮，一定要把蘿蔔頭上的綠梗先切掉（可以加工製作成雪裡蕻），免得蘿蔔的養分、水分被吸收掉。

很多人應該知道，白蘿蔔的皮很厚，一定要削到看到近透明的本體，煮出來的蘿蔔口感才會更水嫩好吃（切下來的皮可做成涼拌小菜，一點也不會浪費）。

但對很多家庭來說，一大顆白蘿蔔還是很難一次消化完，常見的保存法是切下要使用的部分後，切口處用保鮮膜封住再冷藏，但還是建議盡快煮掉。日本網友分享農家的建議方法，將蘿蔔皮都去掉後，放進密封袋中，據說可保存長達四個月，網友試驗的結果，放了一個月的蘿蔔還是保有水分和脆感。大家不妨參考看看。

過年時節，白蘿蔔的確是搭配年菜的好食材，當小菜、煮湯、燉物都很搭，懂得挑選和保存後，快去採買吧。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應