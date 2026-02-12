自由電子報
藝文 > 即時

評審一致通過！公視《紀錄觀點》TIDF傑出貢獻獎 完整得獎理由這裡看

2026/02/12 08:00

2026TIDF傑出貢獻獎由公視《紀錄觀點》節目獲得。 （台灣國際紀錄片影展提供）2026TIDF傑出貢獻獎由公視《紀錄觀點》節目獲得。 （台灣國際紀錄片影展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）昨（11）日揭曉「傑出貢獻獎」得主。由公共電視節目《紀錄觀點》榮獲此項殊榮。本屆評選委員陣容，包含王君琦、李立劭、張世倫、曾文珍與杜麗琴，5位評審一致認同《紀錄觀點》在公共媒體中的示範性與開創性貢獻，面對急遽變遷的媒體環境，該節目不僅守住了創作自主性，更扮演了人才孵化與美學引介的關鍵平台。

評審團指出，《紀錄觀點》自 1999 年開播以來，透過委製、徵件與購片等多元機制，扶育了跨越世代的紀錄片工作者。節目歷年代表作品涵蓋《無米樂》、《島國殺人紀事》三部曲、《穿越和平》到近年的《公園》等，深刻影響了台灣紀錄片的發展路徑。評審委員強調，在資源變動與社會壓力下，這份持續近 27 年的承諾實屬不易，更是對公共信仰的珍貴守護。

《紀錄觀點》獲獎不僅是致敬過去，更期許其在資源不穩定的挑戰中，繼續推動紀錄片之於公民社會的意義。為了慶祝這份榮耀，TIDF 將與節目合作，在5月1日至5月10日影展期間推出豐富的紀念專題與放映活動。亞洲視野、國際與台灣競賽等項目的入圍名單也將於2月24日揭曉。

《紀錄觀點》代表作之一《和平風暴》劇照。（紀錄觀點提供）《紀錄觀點》代表作之一《和平風暴》劇照。（紀錄觀點提供）

★《紀錄觀點》完整得獎理由：

作為公共電視創台節目之一，《紀錄觀點》是台灣第一個常態性紀錄片電視節目，自1999年12月開播以來，透過自力製作、委託製作、公開徵件、觀點短片展、購片等，扶育不同世代的紀錄片工作者，亦透過平台播映，拓展無數觀眾的視野。歷年重要作品包括：《社長不見了》（劉俊宏，1999）《流離島影》系列（2000）、「島國殺人紀事」三部曲（2000-2009）、「教改系列」（2004－2007）、《無米樂》（莊益增、顏蘭權，2004）、《穿越和平》（朱賢哲，2007）、《殘響世界》（陳界仁，2014）、《公園》（蘇育賢，2024）等等。

近27年來，《紀錄觀點》經歷了多位製作人、工作人員與多變的媒體策略，在資源變動、內部限制與社會壓力下，仍堅持多元創作與獨立觀點，提供台灣紀錄片工作者創作的場域，在美學與主題上保持高度開放多元，彰顯紀錄片之於公民社會與公共價值的意義，影響台灣紀錄片發展甚鉅。這份長期且持續的承諾，之於機構實為不易，在公廣媒體中及其他平台間極具開創性與示範性。

本獎項旨在肯定《紀錄觀點》總體性與歷時性的總體貢獻，並期許其繼續堅守與推動此一珍貴且不易的公共信仰與自主性。

