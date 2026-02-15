南海學園戶外雕塑展走春不設限 洪易展〈馬上封侯〉喜氣洋洋

南海學園呈現洪易作品〈馬上封侯〉喜迎馬年。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由國立歷史博物館串連的南海學園，上個月才開幕的洪易戶外雕塑展「鏡花蟲洞宴」，因位於戶外雕塑走廊，成為年節走春不受開館時間限制的選擇。

從史博館戶外一路走到工藝中心台北分館，21組大型雕塑，呈現洪易標誌性的作品，圓潤造型與高彩度視覺，融合民俗神話與外星想像，漫步其間可與〈馬上封侯〉、〈喜氣羊羊〉相遇，充滿吉祥寓意，非常應景。

史博館B1兒童創意共學空間DIY「有求有保庇」護身符，可寫下馬年新期許。（史博館提供）

史博館除夕及初一休館，2月18至20日（初二至初四）間，凡於史博館服務台購票入館，即可領取賀卡參加「馬上有錢」蓋印活動，以典藏錢幣設計的印章蓋印，增添好兆頭。還有B1兒童創意共學空間有免費DIY「有求有保庇」護身符，可寫下馬年期許。詳詢官網（https://reurl.cc/EbEb1v）。

