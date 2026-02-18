鐵博春節限定 紀念車票需手刀搶 限期2天解鎖經典車廂

2月19至22日（初三至初六）參與乘車體驗可獲得「新春特別版紀念車票」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部國家鐵道博物館春節假期將自明（19）日起恢復常態營運，以「全民的鐵道、文化的連結」為主軸，發行2款全新視覺票卡，並同步推出一系列「尋找福氣」走春攻略。從馬年限定斗方、經典車廂特開導覽，到極具收藏價值的紀念車票等，鐵道迷需把握時機。

鐵博將自2月19日起發行2款新票卡，原有的「鐵博前行」票卡將於北二門及柴電工場服務台限量發行，售完為止。（文化部提供）

2款全新視覺票卡，將鐵道文化與常民生活緊密結合，其中，「全民的鐵道博物館」透過溫馨插畫，色彩鮮活且充滿生命力；「文化中的台灣鐵道」則運用復古色調與俐落線條，呈現蒸汽、柴油及電力機車3車並驅的畫面，象徵鐵道文化穿越時空的動能。鐵博表示，為回應收藏家心願，原有的「鐵博前行」票卡將於北二門及柴電工場服務台限量發行，售完為止。

2月19、20日（初三、初四）限期解鎖經典車廂，圖為位於柴電工場車輛展區583系寢台電車內裝。（文化部提供）

最特別的是，平時難得一見的經典車廂內裝，也將於春節特別企劃的導覽裡限時開放，分別是2月19日（初三）的SP32865號莒光號導覽（共10場，每場次限50人），民眾可於當日前往柴電工場服務台現場報名；2月20日（初四）則開放583系寢台電車參觀，憑當日柴電工場常設展門票，即可在登車處排隊入內，一睹傳奇寢台電車的風采。

另於2月19至22日期間參與園區乘車體驗，即可獲得「新春特別版紀念車票」。詳情可詢國家鐵道博物館官網（https://www.nrm.gov.tw）或臉書。

