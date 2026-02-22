藝馬當先 南投縣文化局馬年新春特展登場

南投縣文化局馬年新春特展，展出與馬相關的藝品與創作。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕 今年是馬年，南投縣文化局目前正在玉山展覽室舉辦「藝馬當先．古藝新生-南投縣文化資產學會會員聯展」，展出會員收藏的藝品、古文物與創作的作品，涵蓋繪畫、水墨、陶瓷、雕刻、纖維與金工、漆藝等多元形式，是愛好馬相關創作與藝品的民眾，新春期間不容錯過的展覽。

南投縣文化局馬年新春特展，涵蓋陶瓷、雕刻等創作。（記者張協昇攝）

南投縣文化資產學會表示，此次馬年生肖主題展，由學會會員共同策劃參與，展出作品匯聚原創藝術創作與珍貴文物收藏，皆圍繞以「馬」為文化象徵意義，詮釋「馬」在人類歷史、信仰、工藝與美術中的豐富意涵。展品以顧問、會員、榮譽會員個人創作作品或蒐藏典藏品為主，結合社區、藝師及藝文團體作品，展覽藉由創作與收藏的並置，連結古今，呈現藝術之美。

南投縣文化局馬年新春特展，展品製工精細，值得細細欣賞。（記者張協昇攝）南投縣文化局馬年新春特展，展出鐵馬工藝品。（記者張協昇攝）

南投縣文化局指出，此次展覽，也是對馬的動態美、形體美的藝術讚頌，更是對文化資產活化與再現的實踐。從奔馳如風的駿馬英姿，到歲月留痕的馬形器物，呈現出人與馬之間深厚的情感連結與文化意象。該局各展覽館在春節休館7天後，今（22日）初六起恢復展覽，馬年新春特展展期至3月4日。

