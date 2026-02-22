台灣之光！太平藍《流域記憶》創作 入選義大利瓦爾切利納獎決選

台中太平藍團隊以傳統枇杷、茜草、藍染、梔子花等植物染材，手工染出「流域記憶作品」，入選義大利瓦爾切利納獎決選作品。（太平青年培力工作站提供）

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平藍團隊以作品 《Memories of the Watershed-流域記憶》，將台中太平頭汴坑的傳統枇杷、茜草、藍染、梔子花等植物染材，手工染出自然中細緻多變的色階與現代纖維藝術結合，從全球300多件徵件中脫穎而出，成為最後19件入選第12屆義大利瓦爾切利納獎（Valcellina Award）決選的作品，為國爭光。

太平地方創生青年培力工作站主持人葉冠磊表示，義大利瓦爾切利納獎是國際纖維藝術界針對35歲以下青年創作者的最高榮譽。本屆以「Wake up!」為題的競賽中，太平藍團隊的作品從全球300多件徵件中脫穎而出，成為最後19件進入決選展覽的作品，最終將選出前5名作品。

葉冠磊表示，太平藍的設計師許家毓，設計出本件《流域記憶》作品，將台中太平頭汴坑的傳統枇杷、茜草、藍染、梔子花等植物染材，手工染出自然中細緻多變的色階與現代纖維藝術結合，讓具有台灣在地DNA的工藝技術在國際殿堂上與當代環保議題對話。

葉冠磊表示，此項作品結合青年工作站江捷妤、詹雅汶、趙敏、盧薏安的編織及染色技術，將作品與來自太平頭汴坑溪畔的自然紋理與時序風景相結合，透過手工編織，轉譯出溪流的流動姿態與一年四季土地的植被顏色。

太平藍創作團隊指出，此次的作品以「走入溪邊，感受腳下的風景」為出發，觀察水流如何穿梭於濕石與苔蘚間，植物如何隨季節在岸邊變換色彩，並轉化為一張能被觸摸、行走、感知的大地織布。《流域記憶》可以說是一張令人聯想到台灣大地河流的溫柔地毯，是一段土地的詩，是一條連結人與自然的柔軟小徑，成為全球進入決選的19件作品之一，也是台灣在本屆唯一入選的作品。

