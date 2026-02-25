台日博物館跨國結盟簽MOU 「風帆之路」特展即起淡水紅毛城揭幕

新北市立淡水古蹟博物館於開春之際傳出捷報，宣布與日本「松浦史料博物館」及「平戶荷蘭商館」簽署合作備忘錄（MOU）。（淡水古蹟博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館（下稱「淡古」）於開春之際傳出捷報，宣布與日本「松浦史料博物館」及「平戶荷蘭商館」簽署合作備忘錄（MOU）。兩國三館將針對國際展覽、教育活動及人才互訪等面向展開深度合作，共同提升博物館功能與國際價值。為讓大眾了解此次跨國合作的意義與歷史脈絡，館內自即日起至6月22日止，在淡水紅毛城展出「風帆之路－淡水平戶交流特展」。

淡古館長蔡美治指出，為讓大眾了解此次跨國合作的意義與歷史脈絡，館內自即日起至6月22日止，在淡水紅毛城展出「風帆之路－淡水平戶交流特展」。展覽以荷蘭東印度公司發展為背景，透過史料爬梳與文物展示，呈現同為全球荷蘭歷史遺產城市－淡水與平戶，兩座港口城市在17世紀貿易網的重要角色。值得一提的是，松浦史料博物館特別出借珍貴資料，內容豐富且機會難得，歡迎有興趣的人把握機會前來參觀，也推薦至淡古官方網站https://www.tshs.ntpc.gov.tw/線上觀展。

蔡美治表示，淡水紅毛城即將邁入400年重要節點，淡古已逐步完成相關籌備。繼去年7月受邀加入國際組織「荷蘭商館文化遺產聯網（DTPHN）」後，今年再與日本兩間重量級博物館締結盟約，象徵國際交流獲實質成果。

日本松浦史料博物館館長岡山芳治說，該館長期典藏平戶藩主家族文書，涵蓋稅務、港務及外國船舶往來紀錄，與淡水在17世紀的港口定位具高度互補性。平戶荷蘭商館則保存荷蘭東印度公司早期於日本設立據點的史料，反映歐洲勢力進入東亞後的貿易網絡。

