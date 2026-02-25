自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

走進東區美學新據點！「聯邦藝術中心」開幕聯展登場 1次看盡36位名家畫作

2026/02/25 17:17

開幕首展以「藝之初章、綻放未來」為題，集結36位台灣優秀藝術家，共74件作品。（記者潘少棠攝）開幕首展以「藝之初章、綻放未來」為題，集結36位台灣優秀藝術家，共74件作品。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由聯邦銀行與聯邦文教基金會共同推動的「聯邦藝術中心」今（25）日正式揭幕，開幕首展以「藝之初章、綻放未來」為題，集結36位台灣優秀藝術家，包含許坤成、翁明哲、古東玄、曾己議、張綺芸、王宏印、吳宗柏、祈連、何冠東、王智斌等多位藝術家共74件作品，呈現台灣寫實畫與印象風格的精髓。

開幕典禮現場，除了聯邦銀行董事長林鴻聯、許坤成教授出席，多位歷屆聯邦美術獎首獎得主亦參與開幕典禮，展現台灣藝壇代代傳承的凝聚力。林鴻聯致詞時表示，這不僅是完成多年的承諾，更希望透過實體空間的運作，打造一個能夠永續成長的藝術生態圈。

聯邦藝術中心2樓空間寬敞。（記者潘少棠攝）聯邦藝術中心2樓空間寬敞。（記者潘少棠攝）

展覽引領觀眾放緩步伐，貼近感受每位藝術創作者隱藏在畫筆下的生命經驗。例如翁明哲對色彩與光影的捕捉、古東玄融合夢境與現實的精細筆觸、許坤成以細膩的寫實風格呈現靜物之美等，展現台灣藝術創作者深厚的生命厚度。聯邦文教基金會指出，中心的成立是為了提供藝術家一個伸展舞台，讓原本在競賽中被肯定的才華，能更直接地與大眾對話。

聯邦美術獎歷屆首獎齊聚藝術中心開幕典禮。（記者潘少棠攝）聯邦美術獎歷屆首獎齊聚藝術中心開幕典禮。（記者潘少棠攝）

聯邦文教基金會表示，從 1998 年創辦「聯邦美術獎」至今深耕台灣藝術長達28年，今日正式啟用的「聯邦藝術中心」，代表這份長期的堅持已邁入策展推廣的全新紀元。聯邦文教基金會說明，未來將持續規劃展覽、講座與教育推廣活動，讓藝術融入日常生活，形成連結藝術家、收藏家與大眾的交流場域。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章