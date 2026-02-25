走進東區美學新據點！「聯邦藝術中心」開幕聯展登場 1次看盡36位名家畫作

開幕首展以「藝之初章、綻放未來」為題，集結36位台灣優秀藝術家，共74件作品。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由聯邦銀行與聯邦文教基金會共同推動的「聯邦藝術中心」今（25）日正式揭幕，開幕首展以「藝之初章、綻放未來」為題，集結36位台灣優秀藝術家，包含許坤成、翁明哲、古東玄、曾己議、張綺芸、王宏印、吳宗柏、祈連、何冠東、王智斌等多位藝術家共74件作品，呈現台灣寫實畫與印象風格的精髓。

開幕典禮現場，除了聯邦銀行董事長林鴻聯、許坤成教授出席，多位歷屆聯邦美術獎首獎得主亦參與開幕典禮，展現台灣藝壇代代傳承的凝聚力。林鴻聯致詞時表示，這不僅是完成多年的承諾，更希望透過實體空間的運作，打造一個能夠永續成長的藝術生態圈。

聯邦藝術中心2樓空間寬敞。（記者潘少棠攝）

展覽引領觀眾放緩步伐，貼近感受每位藝術創作者隱藏在畫筆下的生命經驗。例如翁明哲對色彩與光影的捕捉、古東玄融合夢境與現實的精細筆觸、許坤成以細膩的寫實風格呈現靜物之美等，展現台灣藝術創作者深厚的生命厚度。聯邦文教基金會指出，中心的成立是為了提供藝術家一個伸展舞台，讓原本在競賽中被肯定的才華，能更直接地與大眾對話。

聯邦美術獎歷屆首獎齊聚藝術中心開幕典禮。（記者潘少棠攝）

聯邦文教基金會表示，從 1998 年創辦「聯邦美術獎」至今深耕台灣藝術長達28年，今日正式啟用的「聯邦藝術中心」，代表這份長期的堅持已邁入策展推廣的全新紀元。聯邦文教基金會說明，未來將持續規劃展覽、講座與教育推廣活動，讓藝術融入日常生活，形成連結藝術家、收藏家與大眾的交流場域。

