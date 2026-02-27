自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

以筆墨守護歷史記憶 台南白河台灣意象書法館推出228人權書法創作展

2026/02/27 21:12

意象書法家陳世憲創作〈清白〉，對228事件的省思。（陳世憲提供）意象書法家陳世憲創作〈清白〉，對228事件的省思。（陳世憲提供）

〔記者楊金城／台南報導〕意象書法家陳世憲20年人權書寫，以書法藝術回應苦難歷史與民主價值，明天228將在台南白河的台灣意象書法館推出「人權書法創作展」，由館長陳世憲透過筆墨語彙回應民主、人權與歷史記憶議題，展現當代書法在公共議題中的深度與力量。

陳世憲的「意象書法」將傳統筆墨轉化為兼具思想與視覺張力的藝術語言。這次的展出，其創作脈絡橫跨台灣白色恐怖歷史書寫、人權議題關懷，以及國際歷史現場的感懷經驗，構築出屬於當代書法的歷史倫理意識。

陳世憲的作品〈JUST ice〉。（陳世憲提供）陳世憲的作品〈JUST ice〉。（陳世憲提供）

陳世憲表示：「歷史若缺乏記憶，民主將失去根基。自由不是自然降臨，而是無數人流血流汗、承受壓迫與刑求所換來的成果。」他將多年來對苦難歷史的關懷，轉化為一件件人權書法作品，使藝術成為歷史對話的場域。

這次展覽，展出陳世憲的代表性作品之一〈JUST ice〉。他將英文「justice」拆解為「JUST ice」，以毛筆書寫後潑灑清水，使墨色自然暈染、線條逐漸模糊。創作理念即是落款處寫下的：「正義是存在的，但它時常模糊」希望社會大眾對正義實踐的深層反思。

陳世憲參觀納粹屠殺歷史的紀念碑後，他深受震撼，隨後創作〈慘絕〉。（陳世憲提供）陳世憲參觀納粹屠殺歷史的紀念碑後，他深受震撼，隨後創作〈慘絕〉。（陳世憲提供）

展出的〈清白〉，是陳世憲描繪228受難者劉明當年請其妻子寄來一大疊白色襯衫，讓所有死刑犯都穿上，象徵是清白的台灣人；作品〈慘絕〉則是陳世憲過去在匈牙利布達佩斯展覽期間，造訪多瑙河畔「鐵鞋紀念碑」，其象徵納粹屠殺歷史的60雙鐵鑄鞋履，他深受震撼，隨後創作〈慘絕〉，以筆墨凝縮「慘絕人寰」的歷史痛感。

台灣意象書法館指出，本次人權書法展不僅是一場藝術展覽，更是一場歷史記憶的公共行動，透過當代書法藝術盼喚醒社會對歷史傷痕的正視，並提醒大眾珍惜得來不易的民主自由。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章