以筆墨守護歷史記憶 台南白河台灣意象書法館推出228人權書法創作展

意象書法家陳世憲創作〈清白〉，對228事件的省思。（陳世憲提供）

〔記者楊金城／台南報導〕意象書法家陳世憲20年人權書寫，以書法藝術回應苦難歷史與民主價值，明天228將在台南白河的台灣意象書法館推出「人權書法創作展」，由館長陳世憲透過筆墨語彙回應民主、人權與歷史記憶議題，展現當代書法在公共議題中的深度與力量。

陳世憲的「意象書法」將傳統筆墨轉化為兼具思想與視覺張力的藝術語言。這次的展出，其創作脈絡橫跨台灣白色恐怖歷史書寫、人權議題關懷，以及國際歷史現場的感懷經驗，構築出屬於當代書法的歷史倫理意識。

請繼續往下閱讀...

陳世憲的作品〈JUST ice〉。（陳世憲提供）

陳世憲表示：「歷史若缺乏記憶，民主將失去根基。自由不是自然降臨，而是無數人流血流汗、承受壓迫與刑求所換來的成果。」他將多年來對苦難歷史的關懷，轉化為一件件人權書法作品，使藝術成為歷史對話的場域。

這次展覽，展出陳世憲的代表性作品之一〈JUST ice〉。他將英文「justice」拆解為「JUST ice」，以毛筆書寫後潑灑清水，使墨色自然暈染、線條逐漸模糊。創作理念即是落款處寫下的：「正義是存在的，但它時常模糊」希望社會大眾對正義實踐的深層反思。

陳世憲參觀納粹屠殺歷史的紀念碑後，他深受震撼，隨後創作〈慘絕〉。（陳世憲提供）

展出的〈清白〉，是陳世憲描繪228受難者劉明當年請其妻子寄來一大疊白色襯衫，讓所有死刑犯都穿上，象徵是清白的台灣人；作品〈慘絕〉則是陳世憲過去在匈牙利布達佩斯展覽期間，造訪多瑙河畔「鐵鞋紀念碑」，其象徵納粹屠殺歷史的60雙鐵鑄鞋履，他深受震撼，隨後創作〈慘絕〉，以筆墨凝縮「慘絕人寰」的歷史痛感。

台灣意象書法館指出，本次人權書法展不僅是一場藝術展覽，更是一場歷史記憶的公共行動，透過當代書法藝術盼喚醒社會對歷史傷痕的正視，並提醒大眾珍惜得來不易的民主自由。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法