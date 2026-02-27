自由電子報
藝文 > 即時

劉克倫新營文化中心手捏陶個展 顛覆視覺想像

2026/02/27 21:28

劉克倫在新營文化中心展出《陶學之路─可能性》手捏陶個展。（新營文化中心提供）劉克倫在新營文化中心展出《陶學之路─可能性》手捏陶個展。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕一捏如真！陶藝家劉克倫今天（27日）起在新營文化中心展出《陶學之路─可能性》手捏陶個展，強調「純手工」捏塑，擬仿岩石、樹頭、竹子、花果與動物等自然形貌，展出120件作品，逼真程度常令人誤以為是真實自然物件，呈現陶土自由變形的無限可能。

劉克倫手捏陶個展，強調「純手工」捏塑，相當逼真。（新營文化中心提供）劉克倫手捏陶個展，強調「純手工」捏塑，相當逼真。（新營文化中心提供）

劉克倫原為小學教師，雖非美術科班出身，卻長期投入藝術相關學習，曾接觸繪畫、插花、編織與拉坏等創作形式。1997年接觸手捏陶後從此醉心創作。退休後，更積極參與各地展覽，持續分享其對陶藝的熱情與探索成果。

劉克倫的手捏陶個展，強調「純手工」捏塑。（新營文化中心提供）劉克倫的手捏陶個展，強調「純手工」捏塑。（新營文化中心提供）

《陶學之路─可能性》劉克倫手捏陶個展，以「純手捏」為創作核心，不使用拉坏機等器械或釉料，而是透過繁複工序改變陶土質感，在擬真的創作思維中，引領觀者感受一場融合自然、工藝與生活的陶藝饗宴，將展至3月8日。

展覽分為茶席、花器、盆景與雕塑等4大主題；茶席作品突破傳統圓壺形式，茶壺、茶杯與茶器造型皆不受限制；花器結合池坊自由花精神，部分作品懸掛於牆面，延展創作空間；盆景以細膩觀察老樹歲月刻痕，搭配多媒材呈現真柏、梅樹與榕樹之美；雕塑作品則展現夜燈、石紋與仿木雕造型等。

