藝文觀點

賈永婕轉型正義油罐車帶動 自由花蕊展覽228前夕大爆滿

2026/02/28 19:26

「自由花蕊」展覽湧參觀人潮，其中有很多是年輕人。（翻攝自李遠臉書）「自由花蕊」展覽湧參觀人潮，其中有很多是年輕人。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北101董事長賈永婕一連串「民主補課」，被網友封為「轉型正義油罐車」，帶動時下年輕人的民主覺醒，效果之大，令人意外。文化部長李遠今日在臉書貼文表示，他今天清晨收到中正紀念堂管理處處長張惠君的訊息指出，館內常設展「自由花蕊」，參觀人數是倍數成長。

「自由花蕊」展示從1945年至今台灣人民追求民主自由的歷程。自由是花蕊，守護花蕊就象徵守護自由。其中，「台灣言論自由之路」，述說長達47年的威權統治、人權黑暗期，在一群先行者們不計生死地衝撞對抗努力下，終於開創民主自由新篇章；「創傷」則是透過白色恐怖政治受難者的生命劇場及家書、遺書，理解國家機器迫害人權，對於個人、家庭、社會所造成的傷害。

張惠君寫給李遠的簡訊全文：「今2/27自由花蕊展參觀人次2721人次。（倍數成長）人很多，但大家都很有耐心慢慢前進，在家書區，靜靜的看、不吵雜，聽得到啜泣聲；年輕人、爸媽帶孩子（小學生）很多。」據統計，「自由花蕊」常設展從去年11月底開展，至今年2月底參觀人次在228前夕突破10萬人次。李遠寫道：「清晨讀到這個訊息，眼眶瞬間泛淚，真的很想要痛哭一場。」

