林發權、王宣文陶藝展 彩瓷中西合璧交響心靈風景

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館現正展出「陶瓷美術的裝飾技法與繪畫—林發權、王宣文陶藝展」至3月15日，兩人共展出30組件作品，透過細膩的瓷板彩繪與立體造形彩繪瓷器，展現「釉上彩瓷」的精湛技藝與多元面貌，並引領觀眾在色彩與線條之間，體會自在流動的心靈風景。

林發權出生於澳門，自幼喜愛繪畫，來台後專注於釉上彩創作，長年深耕陶瓷教育，於各地擔任彩瓷課程講師，並於鶯歌工商擔任師徒制業師，培育後進；王宣文則將西方美術觀念融入瓷畫創作之中，拓展釉上彩的表現語彙，兩人於鶯歌合作開設教室，實踐「中西合璧」的教學與創作理念，激盪跨文化的藝術火花。

陶博館說明，陶瓷是鶯歌特色，以土塑型，以色裝點，造就陶瓷作品展現出各式不同的風格雅趣，此次展覽在陶博館地下1樓的陶藝長廊展出，以古老東方釉上彩瓷技術，表現西方人文藝術圖像，林發權作品《百鹿圖》以傳統瑞獸意象寄寓吉慶祝福，畫面繁盛而祥和，《花木蘭門神》將剛強轉化為柔韌，為守護概念增添溫度與親近感，《白度母（唐卡）》則將唐卡繪製於瓷板上，色彩明麗耀眼，帶來莊嚴而清朗的視覺震撼。

王宣文作品《普賢菩薩》傳達心靈體悟，引人靜心凝視，《青蛙國王》以釉上技法彰顯王者威儀，在童話意象中流露幽默與尊貴並存的趣味，《大黑天忿怒尊》強烈對比的色彩與神情，呈現藏傳佛教形象的神祕與力量。

陶博館館長張啟文表示，林發權與王宣文以截然不同的創作思維與技法，詮釋彩繪陶瓷的多樣風貌，在傳統基礎上開展新意，交織出一曲兼容並蓄的藝術交響，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續鼓勵藝術家以陶藝為語言，回應當代社會、文化與自然環境，相關展覽訊息可上陶博館官網查詢。

