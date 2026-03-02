謝絕虛晃幾招！妮妃雅回台拜師苦練傳統戲曲 直言：要拿「真功夫」站穩國際舞台

妮妃雅（右）與越南裔變裝藝術家Plastique Tiara（左）在《The Serpents Tour》分飾青蛇與白蛇。（Clayton Neuner攝、妮妃雅提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕妮妃雅的變裝藝術始終吸納台灣元素，從陣頭、戲曲到傳統工藝，都轉化為她的舞台語彙。近期她剛結束與越南裔變裝藝術家Plastique Tiara領銜主演的美國巡演《The Serpents Tour》，該演出取材自《白蛇傳》的青蛇與白蛇關係，將亞洲神話重新轉譯。妮妃雅表示，希望透過巡演讓更多人看見亞洲創作者的力量，並持續將台灣放在創作的前景位置。

妮妃雅2025在紐約百年劇院舉辦大型個人演出，將藍腹鷴、石虎等台灣特有種生物融入服飾紋樣。（The Town Hall 、妮妃雅提供）

在多場國際演出後，妮妃雅更深刻體會到，若要站穩國際舞台，只靠視覺是不夠的。她強調，在西方舞台上虛晃幾招並不是她要做的事，即便觀眾看熱鬧，她也希望拿出的是真功夫。因此在結束美國巡演後，她將特地回到台灣投入系統化的傳統戲曲訓練。妮妃雅更分享，每次上台前都會提醒自己「不用向外投射，我要更凝聚一點」，相信越能享受當下，越能帶來震撼力。

早在2022年，妮妃雅便曾與台灣戲曲藝術節合作，將鳳冠與官將首妝容融入表演。她在《魯保羅》舞台上也曾運用水袖技巧，並將藍腹鷴、石虎等台灣特有種生物融入服飾紋樣。此次回台深造身段技藝，正是為了讓這些文化符號擁有更扎實的身體基礎，她也強調，自己不只希望把服裝細節做到盡善盡美，更希望用更長時間鍛鍊身體，讓傳統戲曲中的技藝與身段，在她的表演裡被更成熟、完整地呈現。

妮妃雅對傳統文化的敬意與對表演的嚴謹，讓人看見她在光鮮亮麗的造型背後，展現出台灣職人特有的硬頸精神。

