藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

美伊戰爭情勢影響旅遊 易遊網協助受影響旅客妥善處理後續行程

2026/03/02 20:12

易遊網今日發布聲明稿，協助受美伊戰爭情勢影響旅客妥善處理後續行程。（易遊網提供）易遊網今日發布聲明稿，協助受美伊戰爭情勢影響旅客妥善處理後續行程。（易遊網提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近期美伊戰爭情勢升溫，國際航班營運受到影響，目前包含阿聯酋航空、卡達航空、阿提哈德航空已陸續宣布停飛或航班調整，影響範圍涵蓋中東及歐洲多個轉機航點，造成眾多旅客行程異動。易遊網今日發布聲明稿，強調以旅客權益與安全為首要考量，協助受影響旅客妥善處理後續行程。其中，針對去回程皆尚未出發旅客，除了因此事件影響造成航班停飛而取消行程，依照航空公司公告規定，皆可免費取消退票，並免收相關手續費，於易遊網線上官網或是APP即可一鍵申請取消，易遊網額外航變保障政策，因航班停飛導致行程取消，且無替代航班之情況，凡機票與飯店同時於易遊網預訂之旅客，可申請目的地訂房免費取消，申請時須提供機票訂單編號及航班取消證明文件，以利後續作業。其次，針對已出發旅客，回程航班尚未搭乘，後續更改將依各航空公司公告政策協助旅客辦理。

易遊網表示，本次美伊戰爭事件影響層面甚鉅，相關航班異動數量龐大，目前客服中心正全力協助受影響旅客處理退改票務事宜，因進電量及線上訊息諮詢量持續增加中，敬請旅客耐心等候與見諒，客服專線412-8001（手機加02）。

