歐洲當紅作曲家《靜默之詩》在台世界首演 卡普松加碼聖桑作品：很少被演出，但很美

卡普松神采奕奕接受聯訪。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕正在台灣巡演的法國大提琴巨星卡普松（Gautier Capuçon），首場音樂會昨日在台南文化中心為台南國際音樂會揭開序幕，今（2）日便現身台北接受此行唯一場媒體聯訪，雖然這次是一趟亞巡的密集行程，但不見疲態，且非常親切地有問必答，誠懇度超乎想像。

卡普松此次訪台行程分為兩階段，其一是在台南、台中、台北攜手鋼琴家法蘭克．布雷利（Frank Braley），演出12位作曲家的13首經典名作，上半場從舒曼、貝多芬到布拉姆斯，比較古典，下半場則融合許多19世紀小品，包括佛瑞、德布西等，最後還加入皮亞佐拉〈華麗的探戈〉。卡普松說，與法蘭克並肩作戰 27 年了，是一段非常珍貴且不斷成長的關係，很開心能一起分享這麼多元的曲目。

而在結束二重奏音樂會巡演之後，卡普松將短暫飛去日本演出，然後再度於下週返台，攜手TSO台北市立交響樂團，呈獻2首雙協奏曲，其中一首是歐洲當紅的瑞士作曲家杜布農（Richard Dubugnon）為他量身訂作的新曲《靜默之詩》（Le poe’me silencieux）世界首演。

與北市交合作的雙協奏曲攜手小提琴家法蘭倩絲卡‧黛戈共同演出。（北市交提供）

卡普松說，「這部作品融合了法式文化與亞洲色彩，中間有一段旋律聽起來像是新創的亞洲民謠，非常奇妙。」《靜默之詩》將在音樂會上半場緊接在另一首雙協奏曲聖桑斯《繆思與詩人》之後演出，卡普松指出，《繆思與詩人》是一部傑作，因為大約17分鐘的長度有點尷尬而較少被演出，「但它非常美，值得被聽見。」對應《靜默之詩》，可說是古典與當代的對話，別具意義。

卡普松二重奏音樂會，3月3日在台中國家歌劇院、4日在台北國家音樂廳演出，詳詢MNA；卡普松與TSO雙協奏曲音樂會，3月11日在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

