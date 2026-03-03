新屏東縣立美術館即將啟用，首展由在地典藏和日本藝術開啟。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣立美術館將於3月28日正式啟用，屏東縣政府文化處長吳明榮表示，將以「國際藝術」與「在地典藏」為策展雙核心，透過首檔國際特展「當繁花盛開」及常設典藏展「大湧崁岸」，建構從屏東出發、走向世界的藝術交流節點，其中「當繁花盛開」匯聚16位日本當代藝術大師作品，早鳥票3月6日開始售票。

縣立美術館座落於屏菸1936文化基地，以原菸葉廠14號倉庫改造而成，占地面積1600坪，由知名建築師石昭永操刀，為老建築注入新思維，成為兼具歷史記憶與現代美學的藝術殿堂。設計手法上保留原建築耐重結構與高挑空間特色，引入自然天光，形成柔和而間接的光影層次，建築外牆的高窗與低窗，則巧妙以彩色管線與玻璃窗豐富視覺層次。中央連通廊道串聯多功能空間、展廳、開放階梯區與公共設施，形成清晰而流暢的參觀路徑，中央廊道懸掛3組玻璃展櫃，彷彿漂浮於空間之中的透明盒體，成為串聯樓層與視線的視覺焦點。

日本藝術家小松美羽作品〈夜光神獸〉。（屏東縣文化處提供）

吳明榮指出，屏東縣立美術館開館首檔大型國際展覽「當繁花盛開」，集結草間彌生、村上隆、奈良美智、中村萌等16位日本重量級藝術家，共58組作品，同步推出的常設典藏展「大湧崁岸」，展覽屏東多年典藏精選與國際重要借展作品，呈現屏東藝術發展的歷史脈絡與未來潛力。

文化處表示，國際特展「當繁花盛開」早鳥票從3月6日至27日，票價150元，展期至8月30日；購買國際特展或屏菸常設展票，即可免費參觀典藏展「大湧崁岸」。

日本藝術家中村萌作〈萌芽〉。（屏東文化處提供）

