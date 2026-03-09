自由電子報
藝文 > 即時

AI驅動創意奔騰！ 沙鹿深波圖書館數位藝術聯展登場

2026/03/09 09:52

「2026 藝馬奔騰！」策展人王瑋名指出，深波圖書館2樓展出多遊系師生的數位影片創作作品。（記者歐素美攝）「2026 藝馬奔騰！」策展人王瑋名指出，深波圖書館2樓展出多遊系師生的數位影片創作作品。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市立圖書館沙鹿深波分館與弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系，共同舉辦「AI數位藝術聯展」，今年展出以「2026藝馬奔騰」為主題，展現數位創作持續奔放能量，呼應科技藝術加速發展的趨勢，展期自即日起至3月31日止，在沙鹿深波圖書館1樓及2樓電影特藏區展出。

多遊系大一身障生鄭惠心作品描繪樹葉中露出的凝神，構圖深具創意巧思，獲得手繪電繪組第二名。（記者歐素美攝）多遊系大一身障生鄭惠心作品描繪樹葉中露出的凝神，構圖深具創意巧思，獲得手繪電繪組第二名。（記者歐素美攝）

弘光科大校長蘇弘毅表示，參展作品由多遊系師生共同創作，透過跨媒介實驗與創意敘事，將遊戲設計、美學思維與AI技術融入作品之中，凸顯創作者對視覺語言、影像節奏與科技工具的掌握。

弘光科大校長蘇弘毅（左）頒獎給印度交換學生 Riddhi Anirudha Wagh（右），她的AI平面類作品（螢幕上顯示）獲得系主任獎。（記者歐素美攝）弘光科大校長蘇弘毅（左）頒獎給印度交換學生 Riddhi Anirudha Wagh（右），她的AI平面類作品（螢幕上顯示）獲得系主任獎。（記者歐素美攝）

沙鹿深波圖書館主任許栘綻指出，這次展覽涵蓋5大創作類型，包括2D與3D動畫、數位繪畫、AI生成藝術（含AI MV、AI繪畫、AI動畫）、攝影作品、微電影，5大媒材橫跨影像、合成、算圖、後製與人工智慧應用，展現多媒體技術在創作領域中的多元延伸。

許栘綻強調，連續3年與弘光科大共同舉辦AI數位藝術聯展，這是公共文化場域支持教育與科技藝術的重要示範，讓觀眾能透過作品感受數位藝術的創新樣貌，並思索未來藝術形式的變化方向，歡迎喜愛數位藝術、科技創作與AI應用的市民朋友前往參觀，體驗新世代創作者的創意與能量。

