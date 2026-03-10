自由電子報
演奏《KANO》主題曲「神同步」台灣逆轉勝南韓 嘉市南興國中全國學生音樂比賽奪特優

2026/03/10 15:39

嘉義市南興國中8日參加全國學生音樂比賽，演奏《KANO》電影主題曲。（嘉義市政府提供）嘉義市南興國中8日參加全國學生音樂比賽，演奏《KANO》電影主題曲。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「114學年度全國學生音樂比賽」3月8日在台東市舉辦，嘉義市南興國中樂旗隊連7年獲得特優成績；此次比賽，南興國中帶來電影《KANO》主題曲，演奏時恰逢世界棒球經典賽台灣隊與韓國隊打延長賽並取得致勝分時刻，賽場內外「神同步」贏得佳績。

南興國中比賽恰逢世界棒球經典賽台灣隊逆轉勝南韓，同步獲佳績。（嘉義市政府提供）南興國中比賽恰逢世界棒球經典賽台灣隊逆轉勝南韓，同步獲佳績。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，這份榮耀不僅屬於南興國中師生，更屬於每位默默支持的家長與辛苦付出的教育團隊，這是大家共同努力的成果。

市府教育處長郭添財表示，南興國中樂旗隊展現嘉義市學生在藝術與團隊合作方面的卓越能力，自106學年度至今，除了新冠肺炎疫情停賽，已連續7年獲特優。

南興國中比賽演奏電影《KANO》主題曲，恰逢台灣隊逆轉勝南韓時刻。（嘉義市政府提供）南興國中比賽演奏電影《KANO》主題曲，恰逢台灣隊逆轉勝南韓時刻。（嘉義市政府提供）

南興國中校長柯博議說，樂旗隊演奏整齊穩定、隊形變化精準流暢加上充滿張力的旗舞表演，此次比賽從全國優秀隊伍中脫穎而出，背後是學生長期努力訓練與團隊默契的展現，感謝市府、師長長期投入訓練與指導，以及所有家長現場為孩子加油。

南興國中在台東比賽當天，2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊正對戰南韓隊，體育場外同步架設大螢幕轉播，當南興國中樂旗隊在場內演出《KANO》主題曲時，場外比賽也進入延長賽高潮，台灣隊最終在第10局由陳傑憲跑回致勝分，以5比4擊敗南韓，場內音樂演出與場外球賽勝利幾乎同步，現場觀眾熱烈歡呼，成比賽中一段難忘插曲。

