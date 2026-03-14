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高麗菜賤價 這樣炒做出餐廳高級版

2026/03/14 11:00

多點功夫，炒高麗菜身價就不凡。（梁瓊白攝）多點功夫，炒高麗菜身價就不凡。（梁瓊白攝）

〔文／梁瓊白〕前不久跟親友外食，點菜的人加了一道培根炒高麗菜，這道菜標價是380元，加一成服務費四百多，一盤炒高麗菜？是食材貴還是場地貴？

高麗菜是四季都有的蔬菜，秋冬季的品質甜脆，高山種植的品質還不錯，目前市場一顆大約五、六十元左右。如果是一般自助餐或是小餐館，炒高麗菜價格從30到150元之間到頂了，之所以標這麼高的價，應該是包含了餐廳的場地、裝潢、服務吧，此外食材的精緻度或許也是最大的區別，自助餐或小餐館的炒青菜都是連頭帶尾入鍋炒的，高檔餐廳則會挑揀得精細些，就以這盤炒高麗菜來說，除了添加了培根肉絲，他們還去除了葉片中間那根比較硬的菜梗，只用兩側的葉片，所以吃起來脆嫩不嗑牙，口感是不錯的。

要炒出四百多價位的高麗菜，除了選好高麗菜的品質，將菜葉剝下後，先剔除中間那段質地比較硬的葉梗，只用兩側的葉片，順著紋路撕開成片狀，鍋燒熱、大火快炒幾下、加鹽調味就好，我家冰箱剛好有上次做的干貝醬，加上一勺同炒，味道比培根肉更加值。

至於中間的葉梗，可以切絲、用點鹽醃軟後，拌上糖、醋、麻油，吃辣的可以加入辣椒醬或紅油，也可以加在其他菜裡一起炒也不浪費，如此還多出一道開胃小菜。

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