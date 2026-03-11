台南推動西拉雅文化保存與發展 推出影像展將展出珍貴照片

新營文化中心將在3月13日至4月12日舉辦「印象原民·記憶留聲—台南平埔原住民族群影像展」。（市府提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市推動西拉雅原住民族群的文化保存與發展，3月13日至4月12日將在新營文化中心舉辦「印象原民·記憶留聲—台南平埔原住民族群影像展」，4月3、4日並在新營文化中心、綠川廊道舉辦「樂舞共振・原聲雅韻」成果展。

台南東山吉貝耍西拉雅牽曲。（記者楊金城攝）

台南市在1990年代推動西拉雅族正名運動，終於在2025年平埔原住民族群身分法立法通過。台南市長黃偉哲強調，西拉雅正名運動歷經多年努力，持續推動平埔原住民族群文化保存與發展，是台南市政府的重要責任。台南平埔原住民族群影像展活動串聯影像展覽、聚落走讀及樂舞展演等多元形式，展現台南西拉雅文化樣貌。

台南平埔原住民族群影像展將展出8部參展影片及65幀關於部落日常及台南原住民的珍貴歷史照片，其中許多珍貴的照片都是首度曝光。3月14、15及29日也將規劃參展影片創作者分享會。

「樂舞共振・原聲雅韻」成果展4月3、4日在新營文化中心前舉行，邀請柏霖、舞思愛、黑旋風、北頭洋樂舞團、西拉雅Onini竹音樂團等原住民知名歌手及全國平埔原住民族群團體演出。現場還有50攤原民市集及特色美食攤位。

