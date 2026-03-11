自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台南推動西拉雅文化保存與發展 推出影像展將展出珍貴照片

2026/03/11 22:31

新營文化中心將在3月13日至4月12日舉辦「印象原民·記憶留聲—台南平埔原住民族群影像展」。（市府提供）新營文化中心將在3月13日至4月12日舉辦「印象原民·記憶留聲—台南平埔原住民族群影像展」。（市府提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市推動西拉雅原住民族群的文化保存與發展，3月13日至4月12日將在新營文化中心舉辦「印象原民·記憶留聲—台南平埔原住民族群影像展」，4月3、4日並在新營文化中心、綠川廊道舉辦「樂舞共振・原聲雅韻」成果展。

台南東山吉貝耍西拉雅牽曲。（記者楊金城攝）台南東山吉貝耍西拉雅牽曲。（記者楊金城攝）

台南市在1990年代推動西拉雅族正名運動，終於在2025年平埔原住民族群身分法立法通過。台南市長黃偉哲強調，西拉雅正名運動歷經多年努力，持續推動平埔原住民族群文化保存與發展，是台南市政府的重要責任。台南平埔原住民族群影像展活動串聯影像展覽、聚落走讀及樂舞展演等多元形式，展現台南西拉雅文化樣貌。

台南平埔原住民族群影像展將展出8部參展影片及65幀關於部落日常及台南原住民的珍貴歷史照片，其中許多珍貴的照片都是首度曝光。3月14、15及29日也將規劃參展影片創作者分享會。

「樂舞共振・原聲雅韻」成果展4月3、4日在新營文化中心前舉行，邀請柏霖、舞思愛、黑旋風、北頭洋樂舞團、西拉雅Onini竹音樂團等原住民知名歌手及全國平埔原住民族群團體演出。現場還有50攤原民市集及特色美食攤位。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章