傳彭政閔、李智凱點頭進公視董事候選名單 文化部回應了

第1次公視董事審查結果僅4人通過。

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董監事候選人於去年底進行審查，只有4位候選人通過，未達組成門檻。文化部長李遠承諾承諾盡快補提新候選人名單，且擬擴大爭徵詢領域，比如演藝圈、體育圈、金融圈等。今日傳出擔任此次WBC經典賽打擊教練的彭政閔，以及體操好手李智凱都已答應加入新的候選人名單。

對此，文化部並未證實，只表示，「公視董監事候選名單依規定由行政院提名，為尊重審查委員，文化部將於候選名單送請所有審查委員後，以正式新聞稿方式公布。」

第7屆公視董事會於去年5月屆期，但因過去董監事候選人名單總在審查委員會時，頻遭在野立委以各種理由杯葛，導致很多社會專業人士以「不願意因為選任被羞辱」婉拒邀請，好不容易於去年12月31日進行首次審查，但行政院提出的14位候選人中，7位現任董事全數團滅，連宏碁創辦人施振榮都被刷掉，最終只有王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4位通過。

依據《公共電視法》規定，公視基金會設董事會，需董事11人至15人，其中1人為員工代表；監察人3人至5人。監察人已於第一次審查通過4位，達成監事會成立的門檻；未達組成門檻的董事會，文化部將依據行政院提名的名單，邀集審查委員再度召開審查會議。

