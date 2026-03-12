不只運動員受矚目 第8屆公視董監事補提候選人完整名單曝光

文化部今天公布新一波公視董監事候選名單，力拼盡快組成第8屆董監事會。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕經行政院核定的第8屆公視董監事第2輪候選名單，今（12）日公布，計補提10位董事及1位監事候選人，將交由立法院各黨團推舉的15位民間專家學者代表組成的審查委員會，另訂時間進行審查。文化部今日以新聞稿發布新的提名人選，文化部長李遠表示，期盼這波名單能獲代表民間最重要聲音及公信力的審查委員會青睞，儘速通過審查，順利組成董事會。

李遠表示，雖然去年底第1次審查通過的人數未能達標，但行政院及文化部仍誠懇地聽取審查委會及各界意見，並依《公共電視法》規定，在確保反映族群與多元領域的代表性，以及落實性別比例原則等前提下，才提出此次新名單。分別有 江前緯、吳其勲、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜（依姓氏筆劃排序）等10名董事候選人；監事名單雖於第一輪審查已達4人門檻，這次仍新增1名候選人，是專精於智慧財產權與娛樂法的律師林佳瑩。

李遠指出，此次候選名單的特色，是在年齡方面有半數是50歲以下，年輕化特質將有助公廣集團未來發展、擴大影響力；在多元族群方面，首度納入出生於越南的新住民代表紀錄片導演阮金紅，另兩位客家、原住民代表高翊峰、陳潔瑤，則分別為文學、電影等非常具代表性的藝術工作者；另亦納入數位學習的江前緯、新媒體的吳其勳。

此外，多位擁有新聞傳播或影視音工作豐富資歷者，如詹怡宜、林照真、黃韻玲等，都是深受尊重及肯定的指標人物；而在運動部長李洋大力幫忙下，兩位代表不同世代且深受尊重的運動員李智凱、彭政閔也同意候選，兩人對公共事務有很多想法及參與熱情，相信將可幫助公廣集團扮演更有效的傳播角色。

