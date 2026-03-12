自由電子報
藝文 > 即時

告別AI奇觀視覺轟炸 2026台南藝術博覽會回到手作與感官

2026/03/12 17:32

作品走進來，客房變身迷你奇幻森林。（記者洪瑞琴攝）作品走進來，客房變身迷你奇幻森林。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026年台南藝術博覽會今（12）日盛大開幕。展會以「深層修復」為策展主軸，在經歷數年「數位虛無」與「AI奇觀」的視覺轟炸後，回到更貼近人心的藝術語言，透過在地文化韻味與手作創作的真實觸感，在文化古都的感性紋理中，重新找回讓人安定的藝術力量。

跨域藝術家陳普創作「蘭獸」（Orchidsaur），設計手作花器趣味。（記者洪瑞琴攝）跨域藝術家陳普創作「蘭獸」（Orchidsaur），設計手作花器趣味。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲在開幕致詞說，許多年輕藝術創作者踏入藝術創作第一步，往往就是從台南新藝獎開始，逐步參與各地展覽與競賽，最終有機會站上藝術博覽會舞台。他也勉勵年輕藝術家，藝術之路不容易，能夠脫穎而出需要長時間的熱情與堅持。他不忘幽默趁機宣傳溪北後壁正舉辦台灣國際蘭展，嘉義則有台灣燈會，笑稱「南藝博、北蘭花，一路向北再看燈會」，正是春遊南台灣的好時節。

台南藝術博覽會於台南晶英酒店展出，即日起至3月15日。（記者洪瑞琴攝）台南藝術博覽會於台南晶英酒店展出，即日起至3月15日。（記者洪瑞琴攝）

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢說，今年展會匯集來自台灣、日本、韓國等地共39家畫廊參與，展出內容涵蓋繪畫、雕塑、攝影與多媒材創作。值得一提的是，今年參展的台南新藝獎得主洪誼庭、蕭宇倢與曾芷郁，從400多件作品中脫穎而出，宛如藝術界的「超級星光大道」。

南藝大設置兒童藝術教育推廣專區，小朋友開心投入美術創作。（記者洪瑞琴攝）南藝大設置兒童藝術教育推廣專區，小朋友開心投入美術創作。（記者洪瑞琴攝）

今年展會並以「群島思維」（Archipelagic Thinking）為核心概念，呼應台南運河開通100週年的歷史意義，結合「海洋認識論」的文化視角，將世界想像為彼此相連的群島。海外參展動能也相當活躍，包括韓國4家、日本2家畫廊共襄盛舉。

台南市長黃偉哲（左6）、中華民國畫廊協會理事長陳菁螢（左7）偕同藝文界共同主持2026台南藝術博覽會開幕式。（記者洪瑞琴攝）台南市長黃偉哲（左6）、中華民國畫廊協會理事長陳菁螢（左7）偕同藝文界共同主持2026台南藝術博覽會開幕式。（記者洪瑞琴攝）

此外，今年適逢國立台南藝術大學創校30週年，南藝大首度與藝博深度合作，推出特展「南藝．南域」，並設置兒童藝術教育推廣專區。跨域藝術家陳普創作的跨時空幻獸「蘭獸」（Orchidsaur），融合蘭花與恐龍形態，為展場增添想像與生命力。

台南藝術博覽會即日起到3月15日，每天中午12點至晚上7點於台南晶英酒店6至7樓展出。3月16日僅開放到晚上6點。

