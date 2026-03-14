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第12屆台灣國際兒童影展今登場 府中15推免費特映與光影工作坊

2026/03/14 08:30

《滑板公園防衛隊》劇照。（新北市文化局提供）《滑板公園防衛隊》劇照。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕迎接第12屆「台灣國際兒童影展」（TICFF），府中15與公共電視合作推出「府中15×TICFF暖身特映」系列活動。今（14）日至15日將精選7場預熱免費特映，以及1場影像肢體工作坊，邀請親子家庭提前感受影展魅力。此外，4月3日更將加碼放映本屆閉幕片《滑板公園防衛隊》。

《驚奇萬聖夜》劇照。（新北市文化局提供）《驚奇萬聖夜》劇照。（新北市文化局提供）

新北市政府文化局表示，府中15長期推廣影像藝術教育與影像公共性實踐，此次合作旨在讓影像轉化為親子可親近的文化體驗。本屆影展主題以「Tiffi開箱事務所」為概念，匯集各國佳作，包含克羅埃西亞的溫暖科幻作品《我的外星阿公》，帶領觀眾探討成長與告別。其他選映作品如療癒動畫《冬日冒險故事》、展現團隊熱血的《火山上的足球賽》、充滿奇幻驚喜的《驚奇萬聖夜》，以及描繪守護社區遊樂場歷程的閉幕片《滑板公園防衛隊》，透過多元敘事開啟孩子的觀影視野。

《乒乓男孩》劇照。（新北市文化局提供）《乒乓男孩》劇照。（新北市文化局提供）

此次暖身特映結合公益與教育推廣特色，針對不同需求規畫專屬場次。「聽．視界電影院」特別放映本屆台灣獎入圍作品《乒乓男孩》口述影像版，提供專業耳機設備，讓視障朋友能與親友同步沉浸劇情；「嬰兒車電影院」則選映斯洛伐克動畫《小小蜘蛛出門去》，營造適合幼兒的無障礙環境。

《冬日冒險故事》劇照。（新北市文化局提供）《冬日冒險故事》劇照。（新北市文化局提供）

除了靜態放映，3月14日推出結合肢體互動的影像工作坊「限定開箱！影子動起來」。該活動由飛人集社劇團改編自親子偶戲《小飛飛的天空》，融合光影互動與肢體遊戲，引導孩子從觀影延伸至影像創作探索。主辦單位表示，「嬰兒車電影院」已開放官網報名，其餘場次及工作坊則於活動前7日在「活動通」開放免費預約。詳詢府中15官網。

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