度假沖繩海麗客蘭尼 享受2026富比士旅遊指南評鑑飯店及SPA5星水準

沖繩海麗客蘭尼獲得《富比士旅遊指南2026》飯店及SPA5星評鑑。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕沖繩旅遊市場成熟，飯店從經濟型到奢華型皆有，滿足各類旅人的需求。日前被譽為飯店界「奧斯卡」的《富比士旅遊指南2026》出爐，位於恩納村的豪華濱海度假村「沖繩海麗客蘭尼」，其飯店及SPA皆獲最高的5星評價，不僅創下飯店連續5年、SPA連續3年獲得5星紀錄，也成為日本唯一持續在飯店及SPA皆連獲5星的濱海度假村，值得旅人列入必遊度假飯店口袋名單。

一進入沖繩海麗客蘭尼，服務人員立刻送上迎賓飲料歡迎。（記者周幸叡攝）

沖繩海麗客蘭尼腹地廣大，每個地方都有讓人安適歇坐處。（記者周幸叡攝）

身為Halekulani集團在夏威夷以外的首家海外飯店，沖繩海麗客蘭尼可說兼具奢華夏威夷度假風及日本極致待客特色。從夏威夷語「Ohana」（家人）衍生出的真心接待，讓沖繩海麗客蘭尼從員工到客人之間，都連成一種如家人般的關心。一進飯店大廳，送上的迎賓飲料瞬間讓遊客開起質感度假模式；360間海景客房，窗外是沖繩海岸國定公園壯闊海景、招牌蘭花泳池及飯店綠意盎然景觀，客房內備品一應俱全，陪伴旅人度過舒適假期。

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沖繩海麗客蘭尼Shiroux創意餐廳早餐提供多樣化選擇。（記者周幸叡攝）

沖繩海麗客蘭尼青碧蒼餐廳可品嘗美味日式會席料理。（記者周幸叡攝）

度假不能缺少的美食，沖繩海麗客蘭尼端出的是夏威夷和日本的美食，行政總主廚早坂心吾曾擔任東京銀座凱悅中心酒店、日光麗思卡爾頓酒店和福岡麗思卡爾頓酒店的行政總廚。度假村內的人氣Shiroux創意餐廳，則是聘任京都米其林1星義大利餐廳cenci創辦人兼主廚坂本健擔任顧問主廚。從夏威夷傳統料理、沖繩創意料理、西餐及日本會席料理，多樣化滿足饕客挑剔的味覺。

連續3年獲得5星評鑑的海麗客蘭尼SPA，標榜提供遊客身心共鳴的五感之旅。（記者周幸叡攝）

海麗客蘭尼SPA館內設有溫泉。（記者周幸叡攝）

至於連續3年獲得5星評鑑的海麗客蘭尼SPA，裡頭設有男女分開的溫泉池，標榜提供遊客身心共鳴的五感之旅，館內有如優雅天地，流瀉著鳥鳴蟲叫自然樂音，從喚醒自我修復展開的身心健康療程、音樂冥想療法、結合溫泉及飲食的調養等，讓遊客體驗後煥然一新、充滿幸福感。更多相關訊息詳詢沖繩海麗客蘭尼官網。

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