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失怙之痛 旺宏教育基金會執行長張宜如用畫療癒

2026/03/16 10:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕失去親人的痛該如何治癒？旺宏教育基金會執行長張宜如選擇用畫畫！特別是她的父親張時坤生前喜愛蒐集跟馬相關的藝品，今天是其父冥誕日，中醫大新竹附設醫院1樓大廳即日起展出系列以駿馬為題的創作，她精選6幅參與展出，作為送給天上父親的生日禮物。

策展人、名冠藝術館總監陳昭賢說，這場馬年畫展有多名藝術家的創作展現，除了張宜如的，還有：梁奕焚的「狀元郎」呈現的是騎馬迎春場景，寓意前程似錦。詹錦川的「魚1」、「魚2」寄寓觀者「年年有餘」。日籍佐藤公聰則在「騎搖搖馬的女孩」展現從容前行的感受，很值得大家來欣賞。

張宜如說，其父性格瀟灑、樂觀，非常喜歡駿馬奔騰的英姿，家中有許多他生前所蒐集、跟馬相關的藝術品。10年前她剛學油畫，就曾畫了幅駿馬飛躍的畫作送給父親當父親節賀禮。今天展出的駿馬畫作，本來是想藉著今年馬年而展出，想邀請父親有機會到場欣賞的，但很遺憾他在農曆年前病逝了，今天是他的冥誕，畫展仍舊展開，希望父親能感受到女兒祝福的心意。

張宜如展出的作品是她一貫的浪漫風。其中「愛之翼神話」以她曾造訪的葡萄牙貝納宮作為創作背景，畫作中守護宫殿的白色飛馬自雲間展翼飛躍而出，彷彿天使般的羽翼輕拂著天上人間眾人的心靈，象徵父親對子女的疼愛永不止息，她以這幅畫獻給天上的父親。

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