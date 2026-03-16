紙風車爆紅「食人魚」 現身大阪世博台灣館排隊區暖心加油

紙風車劇團演員與「燈籠魚」受到小朋友喜愛。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕上週六台灣燈會最後一個週末吸引逾百萬人潮，熱門的大阪世博台灣館「TECH WORLD」等候入場民眾大排長龍，即使告知需等候3小時仍絡繹不絕。被調派南下燈會支援的紙風車劇團「燈籠魚」，決定慰勞這些以行動挺台灣的遊客，夜幕低垂時游來游去與排隊民眾互動，為苦候多時的孤寂注入活力，場面熱烈又溫馨。

紙風車劇團「燈籠魚」到台灣館「TECH WORLD」助陣。（記者蔡宗勳攝）

紙風車劇團副團長莊瓊如指出，燈籠魚在燈會「Team Taiwan」大遊行一夕爆紅，遊街互動時，小朋友喜歡將手放進燈籠魚嘴裡，笑稱「食人魚來了」。大遊行結束後，有不少人慕名到縣府舞台區要找「食人魚」，得知燈籠魚已回台北，大人小孩都難掩失望之情。紙風車劇團創辦人李永豐決定呼應觀眾的期待，燈會最後兩天加碼讓兩隻怪魚游下去「吃小孩」。

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「燈籠魚」受到台灣館排隊區遊客熱烈歡迎。（記者蔡宗勳攝）

莊瓊如表示，燈籠魚進駐後，不定時派出遊客口中的「食人魚」和大家互動，同時邀請晚上到縣府舞台區觀賞紙風車「雨馬」燈光秀演出，所到之處，大小朋友驚叫連連，競相撫摸合影，膽大的小孩還把手放進魚嘴，場面逗趣。

紙風車劇團送「小雨馬」給法國飛天白馬秀演員。（記者蔡宗勳攝）

莊瓊如說，上週末晚上7點，得知有許多人為進世博台灣館排隊排了3個多小時，決定帶著「食人魚」和「雨馬」公主到排隊區向大家加油打氣，從人龍尾端等半個小時到最前面等3.5個小時者，看到色彩鮮艷奪目的燈籠魚出現，大家精神頓時振奮起來，個個笑逐顏開向燈籠魚和公主們打招呼拍照後，開開心心繼續排隊。

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