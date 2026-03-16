自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

曾在南美館展殭屍轟動 凱布朗利博物館下一站屏東 展品焦點公布

2026/03/16 22:22

故宮院長蕭宗煌（中）偕同凱布朗利博物館館長卡薩（左4）及與屏東縣文化處長會吳明榮（左2）出席記者會。（故宮提供）故宮院長蕭宗煌（中）偕同凱布朗利博物館館長卡薩（左4）及與屏東縣文化處長會吳明榮（左2）出席記者會。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）館長艾曼紐爾•卡薩（Emmanuel Kasarhérou）訪台，今（16）日在故宮北院與台灣媒體見面，預告備受矚目的新展覽動向，預計於今年底或明年初，在屏東推出以「雕像」為主軸的特展。

凱布朗利博物館由法國前總統席哈克任內規劃成立，致力建構全世界各民族多元文化藝術平等對話的平台，過去也曾經在台灣辦過多項展覽，包括於故宮南院辦理的「面具精品展」，以及在南美館造成轟動被暱稱為「殭屍展」的「亞洲的地獄與幽魂」，可說是台法文化交流最重要的伙伴之一。

故宮院長蕭宗煌表示，雖然故宮與凱布朗利博物館已完成雙方互換交流展的約定，但故宮也希望發揮「世界的故宮」影響力，帶動台灣整體博物館界的國際館際交流。因此，這次卡薩館長來台，除將再訪南院，也將造訪屏東縣立美術館、台東的國立台灣史前文化博物館，以及擁有豐富海洋原住民族文化的蘭嶼，期待很快再見到凱布朗利博物館與台灣文化界的精彩合作。

對此，屏東縣文化處長吳明榮表示，感謝凱布朗利博物館將該館精彩的100餘件典藏品帶到屏東，將將會在即將於3月28日開館的屏東縣立美術館展出，主題「雕像：法國凱布朗利博物館收藏的藝術珍品特展」（暫名），於今年底或明年初在屏東與台灣民眾見面。希望以「從屏東看世界，讓世界看屏東」做為重要的文化發展策略，持續拓展屏東的文化視野與國際連結。

卡薩館長則指出，凱布朗利博物館除將於屏東辦理雕像展，也正與國家攝影文化中心洽談合作中，此次來台的一系列參訪，即是希望能進一步將台灣原住民文化搬到巴黎，讓台法交流持續向未來邁進。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章