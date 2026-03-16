曾在南美館展殭屍轟動 凱布朗利博物館下一站屏東 展品焦點公布

故宮院長蕭宗煌（中）偕同凱布朗利博物館館長卡薩（左4）及與屏東縣文化處長會吳明榮（左2）出席記者會。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）館長艾曼紐爾•卡薩（Emmanuel Kasarhérou）訪台，今（16）日在故宮北院與台灣媒體見面，預告備受矚目的新展覽動向，預計於今年底或明年初，在屏東推出以「雕像」為主軸的特展。

凱布朗利博物館由法國前總統席哈克任內規劃成立，致力建構全世界各民族多元文化藝術平等對話的平台，過去也曾經在台灣辦過多項展覽，包括於故宮南院辦理的「面具精品展」，以及在南美館造成轟動被暱稱為「殭屍展」的「亞洲的地獄與幽魂」，可說是台法文化交流最重要的伙伴之一。

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故宮院長蕭宗煌表示，雖然故宮與凱布朗利博物館已完成雙方互換交流展的約定，但故宮也希望發揮「世界的故宮」影響力，帶動台灣整體博物館界的國際館際交流。因此，這次卡薩館長來台，除將再訪南院，也將造訪屏東縣立美術館、台東的國立台灣史前文化博物館，以及擁有豐富海洋原住民族文化的蘭嶼，期待很快再見到凱布朗利博物館與台灣文化界的精彩合作。

對此，屏東縣文化處長吳明榮表示，感謝凱布朗利博物館將該館精彩的100餘件典藏品帶到屏東，將將會在即將於3月28日開館的屏東縣立美術館展出，主題「雕像：法國凱布朗利博物館收藏的藝術珍品特展」（暫名），於今年底或明年初在屏東與台灣民眾見面。希望以「從屏東看世界，讓世界看屏東」做為重要的文化發展策略，持續拓展屏東的文化視野與國際連結。

卡薩館長則指出，凱布朗利博物館除將於屏東辦理雕像展，也正與國家攝影文化中心洽談合作中，此次來台的一系列參訪，即是希望能進一步將台灣原住民文化搬到巴黎，讓台法交流持續向未來邁進。

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