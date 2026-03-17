敢撩敢冒險 吳十三、穀子攜作品德文版作品進軍萊比錫動漫展

文化部駐德國代表處文化組與台北書展基金會合作推動台灣作品進軍「萊比錫動漫展」。（駐德國代表處文化組提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕德國指標性動漫盛會「萊比錫動漫展（Manga-Comic-Con）」將於3月19至22日在德國登場。台灣漫畫再度以「台漫•綜合口味（Taiwan Comics, Flavor Remix）」主題參展，並邀請漫畫家吳十三與穀子赴德與讀者交流，透過展覽、講座及簽繪等活動，介紹臺灣漫畫多元具創意的敘事風格。

文化部說明，萊比錫動漫展為德國動漫界重要盛會，亦是歐洲規模最大Cosplay活動之一，每年吸引大量漫畫讀者與出版業者參與。台灣漫畫2025年參展成績亮眼，促成包括《性星冒險記》、《BABY》及《T子%%走》等作品推出德文版。今年則以第16屆「金漫獎年度漫畫獎」得獎及入圍作品為主軸，展出15部精選台灣漫畫，並提供英、德文試閱內容，向國際讀者與出版界呈現。

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其中，漫畫家吳十三作品《表裡不一與表裡不一》描繪職場戀情故事受到關注，德文版將由德國漫畫出版社Splitter出版；穀子代表作《T子%%走》系列以現代情感與網路交友文化為背景，作品已售出日文與德文版權。

2人將親赴德國，於展場及德國出版社攤位舉行多場簽繪活動，並於20日登上大會舞台，以「敢撩敢冒險：台灣BL與成人向漫畫特別場」為題分享創作經驗；此外，也將於21日前往柏林漫畫書店Modern Graphics舉辦簽繪活動，持續拓展與當地讀者交流。

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