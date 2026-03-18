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已故作家張愛玲珍貴書簡 真跡將現身台北

2026/03/18 15:08

「清風似友台北古書拍賣會」3月下旬在台北華山文創園區展開，已故作家張愛玲生前寄給資深編輯人、作家季季的珍貴書簡也將現身。（中央社提供）「清風似友台北古書拍賣會」3月下旬在台北華山文創園區展開，已故作家張愛玲生前寄給資深編輯人、作家季季的珍貴書簡也將現身。（中央社提供）

〔中央社〕已故作家張愛玲在華人世界留下許多膾炙人口作品，台灣也有無數「張迷」。她生前寄給資深編輯人、作家季季的珍貴書簡，將於3月下旬於台北華山文創園區舉行的「清風似友台北古書拍賣會」現身。

策展人傅月庵接受中央社記者專訪表示，張愛玲晚年旅居美國，過著幾近隱居的生活，後因有寫手搬到她住處附近，翻查她丟棄的垃圾，從中尋找線索並推測她的生活狀況，進而寫成文章，投給兩大報；因涉及隱私且未與當事人求證，文章具爭議性，被兩報拒登，時任職於《中國時報》人間副刊的季季，正是婉拒該篇文章的關鍵人物之一。

傅月庵表示，張愛玲輾轉得知後，感念編輯維護她的隱私及名聲，特地寫了一張卡片向季季致謝。後來《中國時報》想邀請張愛玲擔任文學獎評審，張愛玲於1990年7月回信婉拒，語氣十分客氣，信中提到自己近期旅行的原則是「去過的地方不再去」，而台灣她已經來過，因此不打算再訪。

張愛玲在信中寫道，「有時候片刻的肝膽相照也就是永久的印象，我珍視跟您這份神交的情誼，那張卡片未能表達於萬一，別方面只好希冀鑒諒」，足見其真性情。

傅月庵表示，這封回信使用的是當時常見的「國際郵簡」，因為海外通信費用昂貴，郵簡可以直接折疊寄出、重量較輕，成為當年許多海外作家往來書信的形式。

傅月庵說，為配合這次張愛玲書簡的展出，他特別找來張愛玲早期小說《十八春》在中國大陸重新出版的版本。《十八春》在台灣以「半生緣」為名發行，由於張愛玲的作品在中國長期無法出版，直到1980年代改革開放後才逐漸重新問世，《十八春》於1986年出版，有特別的意義。

此外，現場也將展出作家胡蘭成的墨寶「江山蕩子」，其書法辨識度極高，即使沒有落款，仍能透過筆法與文獻紀錄加以確認。

「清風似友台北古書拍賣會」，27日起在台北華山文創園區預展，29日舉行拍賣會。

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