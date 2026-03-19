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中正紀念堂開課響應賈永婕補課台灣史 韓團少女時代、BTS也成視角

2026/03/19 06:47

中正紀念堂管理處推出「自由花蕊名家綻放講堂」，首場3月22日開講，可報名。（記者凌美雪攝）中正紀念堂管理處推出「自由花蕊名家綻放講堂」，首場3月22日開講，可報名。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北101董事長賈永婕以行動力掀起一股台灣史補課潮，其中，最受關注的中正紀念堂正面回應，決定推出9場「自由花蕊名家綻放講堂」，在中正紀念堂演藝廳開講，邀請各領域專家透過流行文化、電影、攝影、文學等多元視角，分享認識台灣這塊土地的人權與歷史故事。

中正紀念堂管理處表示，在台灣史補課潮下，「自由花蕊」常設展湧進更多年輕學子盼重新認識台灣歷史，開展至今近4個月，已累積超過11萬參觀人次，更收到各種感動回饋，如：讓人重新感受到「台灣民主價值」的地方；看見權力如何滲透日常，理解那些看似微不足道的理由，其實來自威權體制的控制邏輯……因此，決定推出「自由花蕊名家綻放講堂」。

3月份率先登場的，首先是3月22日，由東吳大學社會系副教授何撒娜、記者兼作家阿潑（黃奕瀠）主講「台韓流行文化如何回應歷史與社會」，帶領觀眾看、讀、聽懂大眾耳熟能詳的流行文化，解析台灣影視作品《大濛》、《聽海湧》中有關白色恐怖、戰後審判歷史記憶的敘事方法，探討韓劇《未生》、《熔爐》、K-pop 韓團少女時代、BTS歌曲又是如何回應韓國當前社會議題。

第2場3月29日，由文化轉譯家艋舺人施景耀主講「民主自由在萬華的深度之旅」，將從艋舺城區的歷史現場，帶領觀眾看見萬華艋舺不僅是知名老城，更是台灣民主發展變遷的見證者。

講堂資訊與報名方式，詳詢網址（https://reurl.cc/yOnpn8），或電洽：（02）2343-1100轉1177 洪小姐。

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