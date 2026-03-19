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以糖為創作主題 美國紐約－台南藝術駐村交流展成果

2026/03/19 21:17

一進入展間即可看到大型的立方體，為波帕夏·海雅特（Bipasha Hayat）的裝置作品《KHANDA》。（記者劉婉君攝）一進入展間即可看到大型的立方體，為波帕夏·海雅特（Bipasha Hayat）的裝置作品《KHANDA》。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕蕭壠國際藝術村與位於美國紐約的台美文藝協會（TAAC），首度進行藝術進駐合作交流，由3位活躍於紐約的藝術家到蕭壠國際藝術村進駐創作，交流成果展《2026紐約－台南藝術交流與對話：最甜美的歌之下》，今（19）日在蕭壠文化園區A3-2館開幕，展出至7月26日，每週三至週日上午9時至下午5時免費參觀。

《2026紐約－台南藝術交流與對話：最甜美的歌之下》在蕭壠文化園區A3-2館展出至7月26日。（記者劉婉君攝）《2026紐約－台南藝術交流與對話：最甜美的歌之下》在蕭壠文化園區A3-2館展出至7月26日。（記者劉婉君攝）

此次參與交流的3位藝術家，包括出生於孟加拉的波帕夏·海雅特（Bipasha Hayat）、成長於南美洲委內瑞拉與美國的安德莉亞·柯洛尼（Andrea Coronil），以及在台灣出生的夏小筑（Hsiao-Chu （Julia） Hsia），於進駐蕭壠國際藝術村期間，以「糖」為主題進行創作，並與台南市文資建材銀行合作，利用舊建材與物料，完成駐村成果。

夏小筑以糖蔥意象創作的作品《細糖藏》。（記者劉婉君攝）夏小筑以糖蔥意象創作的作品《細糖藏》。（記者劉婉君攝）《2026紐約－台南藝術交流與對話：最甜美的歌之下》，19日在蕭壠文化園區A3-2館開幕。（記者劉婉君攝）《2026紐約－台南藝術交流與對話：最甜美的歌之下》，19日在蕭壠文化園區A3-2館開幕。（記者劉婉君攝）

波帕夏·海雅特探討殖民時期中不平等的政治與權力結構，以童年時期在孟加拉常見的金蓮花（Nasturtiums），逐漸轉化作品中殖民者的鎖鏈，作為自由的象徵；安德莉亞·柯洛尼探討早期在甘蔗田常見的鐮刀，不僅是重要的農具，於殖民時期也具有從被剝削者的生產工具，轉化成一種具攻擊性的器物之雙面特質，並以世界不同國家裝載糖作物的麻袋，透過拓印的方式，呈現女性身體形象，回應殖民時期女性的勞動力，同時也藉由鐮刀造型的運用，展現一種女性的賦權力量；夏小筑的作品《細糖藏》，以台灣傳統小吃「糖蔥」為主題，並受啟發於夜晚來自廟宇、祭壇、房舍或街道的微弱燈光及寧靜的氛圍。

巨幅畫作為安德莉亞·柯洛尼的作品。（記者劉婉君攝）巨幅畫作為安德莉亞·柯洛尼的作品。（記者劉婉君攝）

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