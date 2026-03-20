台東大學美產系展「我有畫要說」 學生畫下心中畫

台東大學美產系展作品。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕由國立台東大學美術產業學系主辦的作品聯展「我有畫要說」，即日起至3月29日止在文化處展出，明天下午2點在台東藝文中心一樓大廳舉行開幕式，展覽免費參觀，師生歡迎各界藝文愛好者前來參與開幕活動，一同聆聽創作者分享創作理念。

台東大學美術產業學系多年來承襲舉辦的系展，主要是為了讓學生有更多的創作發表的舞台，呈現學生學習與創作成果。本屆系展邀請學生將自己心中所想的畫下來，無論是面對成長感到挫敗的無力感，或是面對自己未來的迷茫與探索，抑或是相信自己不論盛開或凋落都是最美好的樣子，皆可透過創作的形式，表達獨具特色與內涵的藝術語言。

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縣府文化處表示，東大美術產業學系多年來承接文化部、縣政府等計畫案，深耕台東文化，透過產學合作的機會，培養學生學理與實務兼備的職場知能，更培養藝術創作與數位設計專業的人才。系主任卓淑敏說，此次展覽將是讓同學們可以充分發揮藝術能量與創意的舞台，每位學生都投入相當心力參與創作，期待藉此傳達自己的理念和想法，並呈現出帶有真摯情感的作品。

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