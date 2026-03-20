自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台東大學美產系展「我有畫要說」 學生畫下心中畫

2026/03/20 07:50

台東大學美產系展作品。（台東縣府提供）台東大學美產系展作品。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕由國立台東大學美術產業學系主辦的作品聯展「我有畫要說」，即日起至3月29日止在文化處展出，明天下午2點在台東藝文中心一樓大廳舉行開幕式，展覽免費參觀，師生歡迎各界藝文愛好者前來參與開幕活動，一同聆聽創作者分享創作理念。

台東大學美術產業學系多年來承襲舉辦的系展，主要是為了讓學生有更多的創作發表的舞台，呈現學生學習與創作成果。本屆系展邀請學生將自己心中所想的畫下來，無論是面對成長感到挫敗的無力感，或是面對自己未來的迷茫與探索，抑或是相信自己不論盛開或凋落都是最美好的樣子，皆可透過創作的形式，表達獨具特色與內涵的藝術語言。

縣府文化處表示，東大美術產業學系多年來承接文化部、縣政府等計畫案，深耕台東文化，透過產學合作的機會，培養學生學理與實務兼備的職場知能，更培養藝術創作與數位設計專業的人才。系主任卓淑敏說，此次展覽將是讓同學們可以充分發揮藝術能量與創意的舞台，每位學生都投入相當心力參與創作，期待藉此傳達自己的理念和想法，並呈現出帶有真摯情感的作品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章