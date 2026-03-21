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26歲早逝天才再現！陳植棋改寫台灣美術 國美館紀念展登場

2026/03/21 21:55

陳植棋120歲誕辰紀念展，展出陳植棋〈自畫像〉珍貴創作。（國美館提供）陳植棋120歲誕辰紀念展，展出陳植棋〈自畫像〉珍貴創作。（國美館提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為紀念臺灣近代西洋畫的代表性藝術家陳植棋120歲誕辰，國立台灣美術館特別策劃「植棋的歌—短而亮的生命力」展，今（21）日舉行開幕式，展覽透過作品與相關文獻資料，回顧陳植棋短暫而燦爛的創作歷程，陳植棋雖然只活了26歲，卻以深刻且鮮明的藝術風格，為台灣美術邁向現代化開啟重要篇章。

陳植棋120歲誕辰紀念展開幕，王時思（左三）、陳貺怡（左二）、及陳子智（左四）等人合影。（國美館提供）陳植棋120歲誕辰紀念展開幕，王時思（左三）、陳貺怡（左二）、及陳子智（左四）等人合影。（國美館提供）

陳植棋（1906-1931）是台灣近代西洋畫的代表性人物之一，就讀台北師範學校時期，師事石川欽一郎，接觸寫生與現代美術，奠定藝術基礎。1924年因學潮被退學，翌年赴日就讀東京美術學校西洋畫科，師從岡田三郎助，在日本期間受到後印象派、立體派與野獸派影響，形成奔放且強烈的個人風格，並將現代藝術語彙融入臺灣風景與人物，創作出具地方特色的作品。

陳植棋120歲誕辰紀念展特別展出日本東京藝術大學典藏的岡田三郎助〈塞納河上游的景色〉。（國美館提供）陳植棋120歲誕辰紀念展特別展出日本東京藝術大學典藏的岡田三郎助〈塞納河上游的景色〉。（國美館提供）

1927至1931年間，陳植棋連續5年入選「臺灣美術展覽會」、3度獲「特選」，作品〈臺灣風景〉與〈淡水風景〉入選日本「帝國美術展覽會」，成為臺灣美術現代化的重要象徵。

國美館「陳植棋120歲誕辰紀念展」共展出68件作品。（國美館提供）國美館「陳植棋120歲誕辰紀念展」共展出68件作品。（國美館提供）

陳植棋積極參與文化與社會運動，與蔣渭水、林獻堂等人往來外，並與其他藝術家組成「七星畫壇」、「赤島社」，推動台灣美術的發展。

陳植棋26歲因過度勞累病逝，生命短暫，卻以驚人的創作力與藝術理想開啟台灣美術現代化的序章，陳植棋以青春與熱血燃亮台灣近代美術的黎明。

「植棋的歌—短而亮的生命力」即日起至6月21日展出，象徵陳植棋對藝術與時代的理想與信念，展覽共分為「新式教育下的啟蒙」、「站在時代前端的藝術家」、「屬於台灣的繪畫」及「向陳植棋致敬」4個子題，透過豐富的作品及文獻資料，呈現陳植棋的藝術發展歷程與所處時代背景，本次亦特別展出來自日本東京藝術大學典藏的岡田三郎助〈塞納河上游的景色〉及陳植棋〈自畫像〉等2件珍貴創作。

文化部政務次長王時思、國美館館長陳貺怡、家屬代表陳子智、策展人林振莖等出席開幕式。王時思表示，文化部長期推動「重建臺灣藝術史」計畫，期盼透過藝術重新認識台灣自身，特別感謝陳植棋家屬長期保存珍貴資料與作品，使後人得以從其創作與生命歷程中理解當時台灣社會樣貌。

此展共展出68件作品，其中48件為陳植棋傳世作品，另有20件與陳植棋相關的藝術家作品，以及豐富的文獻，重建其創作脈絡與時代背景，展覽亦展出借自東京藝術大學美術館的重要作品，尤其是陳植棋畢業留校的自畫像。

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