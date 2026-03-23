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雞頭、蛇脖子、龜背、魚尾合體竟變鳳凰 故宮古畫真相超意外

2026/03/23 23:19

清戴洪的〈鳳凰祥雲〉畫中，鳳凰乍看像鳥類，卻是一種由雞頭、蛇脖子、龜背、魚尾組合的幻想生物，加上五彩羽毛、6尺高等特徵，都凸顯其高貴不凡。（記者凌美雪攝）清戴洪的〈鳳凰祥雲〉畫中，鳳凰乍看像鳥類，卻是一種由雞頭、蛇脖子、龜背、魚尾組合的幻想生物，加上五彩羽毛、6尺高等特徵，都凸顯其高貴不凡。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕從小就常聽到「鳳凰于飛」、「龍馬精神」，甚至罵人心胸狹隘「睚眥必報」或技冠群雄「獨占鰲頭」等，竟都有動物形象在其中。究竟「鳳凰」長怎樣？有人常類比成「雞」，但在古畫中，「鳳凰」竟是4種動物的綜合體？這些有趣的典故，都在故宮北院今（23）日登場的「神獸再現」特展。

故宮北院今日舉辦「神獸再現——文物中的奇幻生物」特展開幕記者會，策展人表示，特展精選神獸主題文物，呈現神獸多元豐富的形象樣貌。例如象徵天下太平、聖人降世時現身的祥瑞神獸「麒麟」，《毛詩品物圖考麟之趾》描繪麒麟身披鱗片並伴隨火紋，呈現後世常見的麒麟形象；清代〈龍馬負圖〉玉雕作品，則呈現傳說中龍與馬所生的神獸「龍馬」，特徵是身上有鱗與翅膀，可在水中行走，聖人在世時現身並背負圖卷。

讓人驚訝又莞爾的是清戴洪的〈鳳凰祥雲〉，畫中鳳凰乍看像鳥類，卻是一種由雞頭、蛇脖子、龜背、魚尾組合的幻想生物，加上五彩羽毛、6尺高等特徵，都凸顯其高貴不凡。

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