楊牧手稿撤拍事件 掃葉工房最新聲明：盼尊重司法回歸法律

楊牧手稿撤拍事件，掃葉工房最新聲明。（翻攝自掃葉工房臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕掃葉工房原預計於29日舉辦的「清風似友」書市中拍賣3件楊牧手稿，昨（23）日楊牧家屬夏盈盈及楊牧文學研究中心共同發出一份新聞稿，指控該拍賣違法，並盼藉此引起各界對作家手稿財產權的關注與討論。對此，掃葉工房於深夜發出聲明稿表示不解與遺憾，對於刑事指控則願意回歸法律程序。

掃葉工房的聲明稿指出，在收到家屬來函後，已積極回應並善意處理，「然而家屬仍以公開聲明之方式，對本公司作出刑事層級之指控。此舉對我們多年來建立之專業信譽，造成難以忽視的影響。」

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掃葉工房表示，3月11日收到楊牧家屬委託北辰著作權事務所蕭雄淋律師來函後，「隨即認真研議，並已逐項回覆。」雖然對來函中之法律見解有不同意見，「基於對楊牧先生文學地位之崇敬，以及對家屬情感之體諒」，已決定將3件手稿自本次拍賣會中撤除，並於3月16日回函告知家屬。

至於提供委託人資料方面，掃葉工房表示也於回函中清楚說明：「拍賣公司對委託人之身份資訊負有保密義務，此為拍賣業行之有年的基本規範。」在未經當事人同意，亦無法院命令或偵查機關依法要求之情況下，「我們依法不宜、亦無權將委託人之個人資料提供予第三方。」聲明指出，「如家屬認為有追究相關責任之必要，懇請循司法程序辦理，屆時本公司自當依法全力配合。」

對於家屬新聞稿中指控掃葉工房可能涉及《刑法》第 335 條侵占罪之共犯或幫助犯、第 349 條媒介贓物罪等刑事責任，掃葉工房強調是「依正常程序接受委託」；至於手稿實體物之所有權歸屬，「宜由司法機關依據事實與法律予以認定，而非由任何一方片面主張。」

掃葉工房指出，「我們完全尊重家屬循司法途徑主張權利，亦願全力配合司法機關之調查，協助釐清一切事實。」至於家屬聲明對該公司商譽造成的影響，掃葉工房保留法律告訴權利。

掃葉工房對於刑事指控盼回歸法律程序。（翻攝自掃葉工房臉書）

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