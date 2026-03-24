「百廟門」跨濁水溪修復第一案！龍潭永福宮啟動修復匠師張劍光門神名作

桃園市副市長蘇俊賓（左6）宣布，龍潭三坑永福宮6扇門神已經加固保存將進行修復活化。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園龍潭三坑永福宮收藏3對舊廟門神文物，為客家傳統建築彩繪藝師張劍光司阜（對具有特殊工藝的匠師尊稱）的作品，因年久失修，導致門扇結構多處開裂，彩繪層表面磨損，市府文化局找來發起「百廟門」企劃的蔡舜任團隊合作，今（24）日由副市長蘇俊賓等人啟動門神保存修復儀式，這也是該團隊在濁水溪以北以及客家庄第1案。

蘇俊賓表示，桃園廟宇擁有豐富的傳統彩繪與藝術資產，但卻因翻修整新，讓許多珍貴的大師作品因此被覆蓋、甚至消失。他感謝永福宮主委劉修甲等人即使在改建過程仍堅持守護匠師鉅作，妥善保存，才有此契機邀請蔡舜任修復團隊協助，讓珍貴藝術重見天日。

請繼續往下閱讀...

桃園市副市長蘇俊賓（右3）宣布，龍潭三坑永福宮6扇門神已經加固保存將進行修復活化。（記者李容萍攝）

蘇俊賓指出，經考證永福宮門神於1967年完成，出自桃竹廟地區重要匠師張劍光之手，而上一個丙午年，剛好是一甲子之前的1966年，台灣最後一場南北匠師的集體獻藝，就是由鹿港郭佛賜、台南陳壽彝和張劍光等人共同參與的龍山寺彩繪工程，桃園景福宮正殿梁上亦可見同為彩繪大師李登勝撰文致敬張劍光的作品，足見其藝術成就。三坑地區在當年能邀請大師製繪出如此高水準的作品更顯難得，也讓永福宮成為全國客家庄中極具指標性的文化保存案例。

桃園龍潭三坑永福宮6扇門神已經加固保存將進行修復活化。（記者李容萍攝）

文化局專門委員董俊仁提到，張劍光（1917–1971）是獨當一面的彩繪畫師，包辦廟宇枋樑、門神、神龕安金和全殿油漆等工事，其派下的門神作品別具一格，目前永福宮的門神經現況調查，因受時間及環境條件等劣化因素影響，門扇結構有多處開裂，彩繪層表面有明顯刮擦、磨損、褪色、龜裂及剝離等情形，文化局邀請蔡舜任團隊勘查，認為其門板門神畫風細膩華麗、構圖雄健，為張劍光司阜在台少見且保存至今的珍貴門神彩繪作品，具有重要的藝術與文化價值。

發起「百廟門」企劃的蔡舜任說明修復計畫。（記者李容萍攝）

蔡舜任團隊數十年來已修復50多扇台灣重要門神彩繪作品，從2021年起發起百廟門企劃，陸續完成台南馬公廟、台南普濟殿、嘉義關廂境廟、嘉義雙忠廟龍柱及門神修復，龍潭永福宮為百廟門計畫第6案。

蔡舜任也說，永福宮門神已有逾一甲子歷史，修復材料與技法均具挑戰，團隊將以專業技術克服困難，確保門神最佳保存狀態，讓地方記憶與歷史文化得以長遠流傳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法