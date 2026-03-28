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史上最強台灣鈞紅研究 今起台中長榮桂冠酒店展出

2026/03/28 11:19

施順冰指出台灣鈞紅研究計畫，6件作品於台中長榮桂冠酒店1樓大廳展出。（施順冰提供）施順冰指出台灣鈞紅研究計畫，6件作品於台中長榮桂冠酒店1樓大廳展出。（施順冰提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕資深媒體人施順冰於1999年台灣百年大震後與資深陶藝家王永田結緣，啟動了一項「台灣鈞紅研究計畫」，針對宋代鈞紅釉、明代霽（祭）紅釉、清代豇豆紅釉、郎窯紅釉、窯變釉等以銅作為呈色劑的古今陶瓷進行研究，20多年來，燒製出不少與世界各大博物館「共存共榮」的作品，其中6件今起於台中長榮桂冠酒店一樓大廳展出。

「翡翠綠釉春長運榮梅瓶」全器翡翠綠般的釉色，深青綠、淡青綠、墨青綠3種釉紋共映出「望穿春水」的景致；而這種穩定療癒的變革色調，也是2026年的代表色。（施順冰提供）「翡翠綠釉春長運榮梅瓶」全器翡翠綠般的釉色，深青綠、淡青綠、墨青綠3種釉紋共映出「望穿春水」的景致；而這種穩定療癒的變革色調，也是2026年的代表色。（施順冰提供）

王永田在921大地震前，已研究燒製銅紅釉陶瓷10年，耗盡近千萬元積蓄，震後窯爐毀損，無法繼續燒製，在施順冰支持鼓勵下，重啟窯爐，如今已是國內外專精於鈞、銅紅釉燒製的頂尖陶藝家；施順冰年青時期就對藝術有著濃厚興趣，經常閒逛古董市場，基於對鈞、銅紅釉的了解與熱愛，也基於希望台灣這一類陶瓷藝術能在世界留名的歷史使命感，主導了這場陶瓷史上罕見的「台灣鈞紅研究計畫」。

史上最強台灣鈞紅研究 今起台中長榮桂冠酒店展出「寶石紅底深紅釉流紋蒜頭瓶」
寶石紅底釉，釉層上略帶藻綠的豇豆紅釉紋與深紅色的釉紋，有的分立，互襯互托；有的融合，渾然一體，2種釉紋，1種意境。（施順冰提供）

施順冰指出，以銅做為呈色劑的鈞、銅紅釉作品，1000多年來，一直受到各朝代皇室鍾愛，並投入大量的財力、人力研究，其中著力最深的皇帝及代表性作品，莫過於宋徽宗的鈞窯紅釉、明成祖永樂及明宣宗宣德的霽（祭）紅釉、清代康熙的郎窯紅及豇豆紅釉、清代雍正及乾隆的窯變釉，這些都在陶瓷史上留下光輝一頁，並廣泛典藏於世界各大博物館。

台灣鈞紅研究計畫內容，除了含括上述作品外，並觸及19世紀中、末期歐美著名的傑出陶藝家作品，使得這項研究更具有國際化的意涵，詳細內容於施順冰所著《台灣鈞紅之美—世界各大博物館藏品之比較分析》一書中有著詳細解說。

史上最強台灣鈞紅研究 今起台中長榮桂冠酒店展出「寶石紅底翡翠綠花釉直口瓶」
寶石紅底釉，釉色深沉，翡翠綠釉花盛開，頸及上腹部濃密，枝花朵朵交疊成欉；下腹足部稀疏，朵朵分明，局部露出寶石紅釉色，風貌各有不同，也各具美感。（施順冰提供）

台灣鈞紅研究計畫截至目前，已經燒製成功的，除了具有台灣特色古典美的霽紅釉、豇豆紅釉外，還包括融合古典與現代美感的斑釉紋、兔毫紋、蚯蚓走泥紋、窯變釉紋，更有具備現代陶瓷藝術風格的結晶花卉釉紋，意境釉紋、抽象釉紋等，成果豐碩，每一件作品都是獨一無二，無法複製。

本次發表的作品有翡翠綠釉春長運榮梅瓶、豇豆紅底紫紅釉流紋蒜頭瓶、霽紅釉長頸天球瓶、寶石紅底翡翠綠釉花直口瓶、豇豆紅底深紫釉流紋高足瓶、寶石紅底花釉紋長頸天球瓶等6件。

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