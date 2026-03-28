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百年九重葛瀑布成「網紅」 劉克襄心疼「童年玩伴被欺負了」

2026/03/28 11:21

國漫館九重葛2024年盛放樣貌。（擷自劉克襄臉書）國漫館九重葛2024年盛放樣貌。（擷自劉克襄臉書）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中西區「國家漫畫博物館」1棵百年九重葛因正值盛開期，整棵桃色花朵覆蓋，形成「桃色瀑布」吸引賞花搶拍人潮，九重葛瞬成「網紅」，住附近的知名作家劉克襄卻逆風發文，「現在的樣子，不是它真正的形容」，原應恣意茂發的自由樣子，被修剪成齊頭式的平整，「有種小時候玩伴，被人欺負的感覺」。

國漫館籌備處回應，近期九重葛進入盛花期，因苞片與花量增加，使枝條負重而明顯下垂，在維持九重葛健康的前提下，委託具專業資格的植栽維護與病蟲害防治廠商進行適度修剪，導致修樣貌跟過去大家記憶中的有所差異，虛心接受各界意見指教，日後也會尋求更能兼顧全面的做法。

國漫館盛放九重葛今年樣貌。（擷自劉克襄臉書）國漫館盛放九重葛今年樣貌。（擷自劉克襄臉書）

國漫館樹齡近百年的九重葛滿開形成「桃色瀑布」與一旁的復古日式建築形成特殊視覺效果，在網友分享美照推波助瀾下，搶拍朝聖人潮讓九重葛「網紅」。

但住國漫館附近、從小到大的劉克襄卻發文感慨，早就知道每年此時固定一次精采的華麗，但最近每看卻有奇怪的疏離感，一名跟他一樣看著九重葛60年成長的老鄰居也若有所失，「現在的樣子，不是它真正的形容」。

劉克襄說，鄰居展現手機中之前拍的照片點出，「前年長得多好看，像穿著長裙的公主，現在卻被理成短裙樣子」，修剪的人對老鄰居說，若不修剪垂下來會刺到人，鄰人不解「人若不隨便靠近，哪會被傷到」。

劉克襄也同感不想看到，今年齊頭式的平整，旁邊再擺一些人工花卉的裝飾，更憂每年若這樣修剪，百年九重葛承受得往這樣的折磨嗎；盼九重葛已是鎮館之寶，未來更宜小心呵護。

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