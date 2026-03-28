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公視董監事審查風波延燒！文化部長李遠「2千字」長文籲：莫忘黨政軍退出媒體初衷

2026/03/28 10:26

文化部長李遠今（28）日於臉書發布長文強調公廣集團應堅持公共化與專業化。（翻攝自李遠臉書）文化部長李遠今（28）日於臉書發布長文強調公廣集團應堅持公共化與專業化。（翻攝自李遠臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部第8屆公視董監事補選審查原訂於4月16日召開，昨日下午卻傳出由在野黨推舉的8位審查委員共同連署，要求文化部應先與國會各政黨協商候選人名單後再召開會議。文化部長李遠今（28）日於臉書發布長文回應，質疑此舉公然違反《公共電視法》，更憂心這是否為一種「自廢武功」，讓台灣重返過去黨政軍控制媒體的威權時代。

李遠在文中回憶，20年前朝野一致通過「黨政軍退出媒體」立法，催生出屬於全民的公廣集團。他表示：「我多麼以台灣的立法院不分黨派，共同催生了這個真正屬於公共、全民的廣播集團為榮。更相信台灣的自由、民主、平權的思潮是不可逆的，是勇往直前的。」針對此次審查委員要求政黨協商，他感到不敢置信，強調根據法規，公視董監事會的選任是取決於「公正人士」專業的判斷，而非立法院「政治」的決定。

去年底第一次審查會議中14位候選人被刷掉10位的挫折，李遠坦言當時對於如何再推下一波候選人感到相當悲觀，但他與同仁收拾氣餒心情，親自一個一個打電話。他分享尋訪過程中的感動，當他第一通電話打給一位敬重的朋友時，對方答應的理由是全家人都鼓勵他站出來：「如果大家為了愛惜自己的羽毛，都不願意站出來，那麼台灣還有什麼希望呢？」這番話讓李遠直言「眼淚差一點就噴出來」，知道自己不孤單。

為了強化運動傳播，李遠也透過運動部部長李洋部長協助，邀得極具代表性的彭政閔與李智凱加入名單。他強調這份名單完全依據上次會議中許多委員的意見而組成，包含江前緯、吳其勳、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜；監事候選人則為專精於智慧財產權與娛樂法的林佳瑩。

文化部表示，為了配合審查委員時間，曾進行2次調查，甚至有委員為此更改出國機票，最終才敲定會議。對於審查委員提出「政黨協商」的要求，李遠質疑：「為什麼第一次可以審，第二次依照意見再提名單卻不能審了？」他呼籲8位審查委員拿出公共知識分子的風骨、良心和專業，準時參加會議。

文化部長李遠臉書全文：

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