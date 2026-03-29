草間彌生專場締造「白手套」佳績 紅色〈南瓜〉逾9千萬元成交

「不止於紅：草間彌生日本單一藏家珍藏」專場締造「白手套」佳績。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕一般人聽到「白手套」可能會聯想到「洗錢」，但在拍賣會場域，「白手套」可是指「100%成交」的至高榮譽。近日香港春拍就連續傳出「白手套」佳績。

繼佳士得27日的「20及21世紀」晚拍締造白手套榮譽之後，邦瀚斯「不止於紅：草間彌生日本單一藏家珍藏」專場，全場6件拍品也悉數成交，其中，草間彌生罕見紅色〈南瓜〉（2000 年），領銜以 22,234,000 港元（約台幣逾9100萬元）成交。邦瀚斯亞洲區現代與當代藝術部主管關尚鵬（Marcello Kwan）表示，此次拍賣成績理想，再次反映草間彌生在國際市場上的穩健需求與廣泛關注，「拍賣佳績同時體現藏家們對珍罕、優質及首度現身拍場作品的熱切追捧。」

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據邦瀚斯的新聞稿說明，早於1960年代，草間彌生已將色彩視為獨立的視覺語言。對她而言，紅色承載深刻的個人意義，是其內在幻覺世界、生命體驗與精神追求的外在表現。而「南瓜」做為草間彌生最具代表性的題材，「無限」、「圓點」與「網格」等重複元素覆蓋於南瓜表面，象徵宇宙的無限增殖與個體邊界的消融。既是精神象徵，亦是自我投射。

這次上拍的「紅色〈南瓜〉」（2000 年）可說相對罕見，反映藝術家創作當下的心境與精神狀態，因此引起藏家踴躍競投。

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