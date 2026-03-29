自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

見證青年設計能量！桃園設計庫「物有所詩」特展中原文創園區登場

2026/03/29 21:27

「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。（記者李容萍攝）「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局推動「桃園設計庫」平台，持續串聯展覽、交流與品牌推廣等多元資源，打造青年創作者展示與對話的舞台。今年首檔展覽「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」即日起至4月26日在中原文創園區14倉登場，青年局長侯佳齡出席今（29）日開幕活動，邀請各界一同見證桃園青年設計能量的累積與綻放。

桃園市青年局長侯佳（前右3）等人出席「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」開幕活動。（記者李容萍攝）桃園市青年局長侯佳（前右3）等人出席「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」開幕活動。（記者李容萍攝）

侯佳齡表示，設計與工藝不只是創作形式，更是青年世代對生活方式的提問與回應。透過「桃園設計庫」平台，青年局持續協助創作者拓展舞台與市場能見度，讓更多人看見桃園青年在設計與工藝領域的創新能量，也期盼藉由此次展覽，引領民眾走訪中原文創園區，在作品與生活的連結中，感受城市文化的溫度。

桃園市青年局長侯佳（右3）等人出席「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」開幕活動。（記者李容萍攝）桃園市青年局長侯佳（右3）等人出席「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」開幕活動。（記者李容萍攝）

近年來，桃園持續累積設計與工藝創作實力，青年創作者在傳統技藝基礎上融入當代設計思維，逐步發展出具市場潛力與高度辨識度的品牌。「桃園設計庫」透過整合展覽展示、交流活動與品牌推廣資源，讓創作不僅被看見，更能走入市場與生活。展覽期間亦規劃品牌交流與互動體驗等延伸活動，讓民眾深入了解工藝創作背後的故事與技術，進一步拉近設計與日常的距離。

「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。（記者李容萍攝）「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。（記者李容萍攝）「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。（記者李容萍攝）「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。（記者李容萍攝）

此特展以「唯有被使用，器物才真正具有美感」為策展核心，並以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。展覽匯聚木作、鐵器、金工、皮革、羊毛氈、藍染、客家纏花及原住民布藝等多元工藝，呈現青年創作者如何在傳統與當代之間開展新的創作語彙，讓工藝從展示走入生活，成為可被使用、可被感受的日常器物。

光山行負責人賴信佑（右）、台灣青年工藝協會理事長史任捷（左）於開幕活動進行對談交流。（記者李容萍攝）光山行負責人賴信佑（右）、台灣青年工藝協會理事長史任捷（左）於開幕活動進行對談交流。（記者李容萍攝）

當大眾對「工藝」的印象仍停留在櫥窗裡的精美古董或沉重的文化包袱時，新一代的創作者正以一種「帶著敬意的叛逆」，試圖撕下標籤。開幕式邀請光山行負責人賴信佑、台灣青年工藝協會理事長史任捷進行對談交流，從青年工藝師的視角出發，探討如何不被傳統框架所禁錮，而是將傳統技藝視為一種強大的「創作元件」，透過媒材的實驗、語彙的翻轉以及當代生活美學的轉譯，讓老靈魂住進新載體，重新定義工藝在現代生活中的定位與價值。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中