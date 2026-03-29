見證青年設計能量！桃園設計庫「物有所詩」特展中原文創園區登場

「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局推動「桃園設計庫」平台，持續串聯展覽、交流與品牌推廣等多元資源，打造青年創作者展示與對話的舞台。今年首檔展覽「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」即日起至4月26日在中原文創園區14倉登場，青年局長侯佳齡出席今（29）日開幕活動，邀請各界一同見證桃園青年設計能量的累積與綻放。

桃園市青年局長侯佳（前右3）等人出席「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」開幕活動。（記者李容萍攝）

侯佳齡表示，設計與工藝不只是創作形式，更是青年世代對生活方式的提問與回應。透過「桃園設計庫」平台，青年局持續協助創作者拓展舞台與市場能見度，讓更多人看見桃園青年在設計與工藝領域的創新能量，也期盼藉由此次展覽，引領民眾走訪中原文創園區，在作品與生活的連結中，感受城市文化的溫度。

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桃園市青年局長侯佳（右3）等人出席「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」開幕活動。（記者李容萍攝）

近年來，桃園持續累積設計與工藝創作實力，青年創作者在傳統技藝基礎上融入當代設計思維，逐步發展出具市場潛力與高度辨識度的品牌。「桃園設計庫」透過整合展覽展示、交流活動與品牌推廣資源，讓創作不僅被看見，更能走入市場與生活。展覽期間亦規劃品牌交流與互動體驗等延伸活動，讓民眾深入了解工藝創作背後的故事與技術，進一步拉近設計與日常的距離。

「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。（記者李容萍攝）「物有所詩─桃園青年工藝與設計品牌特展」以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。（記者李容萍攝）

此特展以「唯有被使用，器物才真正具有美感」為策展核心，並以「詩」為隱喻，將每件作品視為時間、技藝與精神累積的結晶。展覽匯聚木作、鐵器、金工、皮革、羊毛氈、藍染、客家纏花及原住民布藝等多元工藝，呈現青年創作者如何在傳統與當代之間開展新的創作語彙，讓工藝從展示走入生活，成為可被使用、可被感受的日常器物。

光山行負責人賴信佑（右）、台灣青年工藝協會理事長史任捷（左）於開幕活動進行對談交流。（記者李容萍攝）

當大眾對「工藝」的印象仍停留在櫥窗裡的精美古董或沉重的文化包袱時，新一代的創作者正以一種「帶著敬意的叛逆」，試圖撕下標籤。開幕式邀請光山行負責人賴信佑、台灣青年工藝協會理事長史任捷進行對談交流，從青年工藝師的視角出發，探討如何不被傳統框架所禁錮，而是將傳統技藝視為一種強大的「創作元件」，透過媒材的實驗、語彙的翻轉以及當代生活美學的轉譯，讓老靈魂住進新載體，重新定義工藝在現代生活中的定位與價值。

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