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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

雲林藝術宅急便直送偏鄉 免費看戲抽電視、換好禮

2026/03/30 18:18

2026雲林藝術宅急便邀請國際級團隊深入偏鄉演出。（記者黃淑莉攝）2026雲林藝術宅急便邀請國際級團隊深入偏鄉演出。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應雲林縣表演廳整修休館，為讓藝術演出不中斷，2026雲林藝術宅急便提早在4、5月舉辦，縣府文化觀光處長謝明璇表示，今年主題為「藝起長大-親子童趣」，邀請適合親子共同觀賞的兒童劇、音樂、馬戲團及特技等類型，演出團隊為國際級及長期在國外巡演的團隊，深入8鄉鎮共8場次。

雲林因幅員遼闊、大眾運輸工具不足，偏鄉民眾欣賞藝文表演不便，縣府推動「藝術宅急便」，邀請藝文表演團隊到偏鄉廟口、學校等公共場域演出，把整個雲林變成藝文遊樂場，培養及提升縣民的藝術氣息。

2026雲林藝術宅急便首場4、5月登場，將前進8偏鄉演出。（記者黃淑莉攝）2026雲林藝術宅急便首場4、5月登場，將前進8偏鄉演出。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林藝術宅急便已打響口碑，每年挑選8個偏鄉前往演出，往年在7、8月舉辦，今年因上半年雲林表演廳整修休館，提早到4、5月，深入台西、麥寮、西螺、北港、古坑、土庫、大埤及四湖等8鄉鎮，規劃兒童劇、音樂、舞蹈、馬戲及特技等多元演出類型。

謝明璇指出，搭配今年主題，讓藝術巡演不只是看戲，也是生活的策展，除免費觀賞知名團隊表演，現場還有集點卡，看1場集1點，集滿3點可兌換貨櫃收納筆筒，集滿5點可換折疊露營椅，7點可換折疊收納箱，每一場還有摸彩活動，獎項有55吋電視、氣炸鍋、露營推車及禮券等，歡迎大家踴躍前往欣賞，詳細演出場次、時間及地點可上雲林縣文化觀光處官網或粉專查詢。

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