北投製片廠打造打擊樂文化園區 朱宗慶：第1期投入近7,000萬元

北投製片廠外觀。（台北市文化局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市北投製片廠整建營運移轉（ROT）案，昨由台北市長蔣萬安與朱宗慶藝術總監朱宗慶共同簽署啟動合作，未來將透過公私協力，讓北投製片廠成為影市創作、藝術教育與文化體驗的重要據點，朱宗慶表示，40年來搬過6次家，終於在北投製片廠ROT案獲得實踐打造打擊樂文化園區的夢想，將以「房中房」的規劃，不傷害到歷史建築，希望做到全球最專業最具規模的文化園區。

台北市長蔣萬安與朱宗慶藝術總監朱宗慶共同簽署北投製片廠ROT合作啟動。（記者方賓照攝）

北投製片廠前身為中國電影製片廠，1995年停拍後閒置至今，總面積約1.4萬平方公尺，包含歷史建築區北投製片廠的A攝影棚及錄音室；市府將修復好的歷史建築依促進民間參與公共建設法（促參法）招商，由財團法人擊樂文教基金會取得最優申請人資格。

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北投影視音園區前身為中國電影製片廠。（台北市文化局提供）北投製片廠A攝影棚。（台北市文化局提供）

台北市文化局長蔡詩萍表示，擊樂文教基金會將投入6,900萬元整建現有2棟歷史建築，以「打擊樂文化園區」為藍圖，規劃排練室、多功能空間、樂器儲藏室、錄音室等，打造成多元藝文表演與展演的舞台、地方文化敘事的場景，以及促進地方認同與文化觀光的節點，希望成為別具特色的「北投文化地標」。

北投園區示意圖。（財團法人擊樂文教基金會提供）

朱宗慶致詞時滿滿的感觸說，打擊樂團成立於1986年，第一個排練室是他家的客廳，陸續搬了6次家，直到2000年落腳北投大業路，落地深根已經超過25年，每天都在想「什麼時候可以有一個自己的家?」他說，當看到製片廠時，「感覺是為我而蓋，高、寬、長，太漂亮」。未來會規畫「房中房」，絕不傷害到歷史建築，面積就像國家音樂廳的舞台那麼大、那麼高，以及專業的音響，一定會全力以赴，希望做到全球最專業最具規模的文化園區。

台北市長蔣萬安與朱宗慶藝術總監朱宗慶共同簽署北投製片廠ROT合作啟動。（記者方賓照攝）

朱宗慶也提到，順利的話，預計10個月後可以開幕，屆時會結合打擊樂團的歷史、製片廠的歷史意義、北投的在地元素進行展演；製片廠外的兩片白牆，也會規畫影像投射或水幕，跟當地做連結，但不會干擾到鄰居。不過，他也說，夢想的實現有喜有憂，喜的是夢想終於實現，憂的是經費龐大，第1期就要6,000多萬元，2、3期加起來要1億多元，對民間團體來說是一個天文數字，一定會全力以赴，爭取社會支持，成就夢想。

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