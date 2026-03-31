拜魯特級歌劇明星卡司為《女武神》而來 只在台南文化中心

‧《女武神》第一幕音樂會邀請到拜魯特級歌劇明星卡司，左起沃格特、韋格娜、科瓦廖夫。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕除了國家表演藝術中心的北、中、高3館之外，已有42年歷史的台南文化中心，無論就聲響設備或歷史軌跡，都是台灣表演藝術地圖上輝煌的光點之一，更將在今年5月迎來台南國際音樂節史上最磅礴篇章，來自德國的柏林愛樂鋼琴四重奏（Berlin Philharmonic Piano Quartet）與萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig，以下簡稱布商），將於閉幕週接力登場；壓軸演出的布商，更將以音樂會形式演出史詩歌劇《女武神》第一幕。

這也是具深厚歷史底蘊的古都台南，再一次與歐洲古典音樂重鎮的文化對話。回顧1984年台南文化中心落成，隔年即邀請到指揮大師艾森巴赫與鋼琴家傅聰，開啟了台南與國際樂壇的對話。2009年庫特．馬殊與法國國家交響樂團、2011年祖賓．梅塔與佛羅倫斯五月節管弦樂團、2016年麥可．提爾森．湯瑪斯攜手王羽佳與舊金山交響樂團、2024年維也納交響樂團……還有阿胥肯納吉、馬友友、慕特、久石讓多次到訪，讓世界級音樂在這座城市扎根。

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此次不僅迎來逾280年歷史的布商，還有拜魯特級歌劇明星卡司加入《女武神》。其中，領銜飾演齊格蒙的當代最傑出華格納男高音克勞斯‧佛洛里安‧沃格特（Klaus Florian Vogt），他將以招牌充滿英雄，色彩的嗓音，詮釋《女武神》第一幕中糾結的情感與英雄氣魄；飾演齊格琳的，是擁有燦爛光輝與豐沛力量的德國女高音莎拉‧韋格娜（Sarah Wegener）；而飾演反派洪丁的男低音維塔利‧科瓦廖夫（Vitalij Kowaljow），則是2025年拜魯特音樂節飾洪丁的原班人馬。

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