「宇宙從我心中生起」呂巧智個展 在鶯歌陶博館深層提問自然之美

藝術家呂巧智在此次個展展出《（非）自然裡的方言》，觀者可聆苔蘚的微弱電流變化，感受聲音隨環境而改變。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕「宇宙從我心中生起—呂巧智個展」即日起至4月26日於新北市立鶯歌陶瓷博物館展出，藝術家呂巧智以生命與意識為理解宇宙的起點，透過陶土、聲音等多重感官元素，展開對自然與存在的深層提問，她集結近5年於荷蘭、日本駐村期間發展之創作與最新作品，含巨型罌粟花、苔蘚以及落葉，呈現其創作歷程的累積與轉化。

陶博館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，為藝術家構築與當代社會對話的專業舞台。呂巧智畢業於美國藝術中心設計學院，2018年回台後擔任陶博館國際駐村藝術家助手，這段隱身幕後的淬煉，讓她從協助者的獨特視角，發現陶瓷藝術的無限可能，2021年，她憑藉成熟的創作底蘊正式徵選成為駐村藝術家，呂巧智透過陶藝、裝置、參與式藝術及複合媒材，建構出自然與人造空間交織的場域，溫柔地引導觀者重新審視人、土地與自然間的深刻連結。

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陶博館說明，該個展在陽光特展室挑高的空間中展出3組件系列作品，其中最大型的裝置作品為「Flora」，取名自古羅馬神話中的花之女神，象徵大地繁盛與萬物生機，呂巧智以陶土捏塑出巨大罌粟花，透過含苞、盛開與凋零的姿態轉換，花朵佇立於鋪滿落葉的空間中，在盛放與枯萎之間映照豐饒與消逝並存的自然樣貌，使生命循環成為可被感知與凝視的存在。

藝術家呂巧智在此次個展展出《Flora》，以陶土捏塑出巨大罌粟花，並佇立於落葉中，在盛放與枯萎之間映照豐饒與消逝並存。（記者黃政嘉攝）

「（非）自然裡的方言」作品透過感測苔蘚的微弱電流變化，將其轉譯為聲音，聲音隨環境與觸碰而改變，使不可見的生命能量成為可聽見的時間流動，形塑人與植物之間的動態關係。呂巧智分享，當意識到「宇宙從我心中生起」時，並非瞬間的頓悟，是在日常觀察與創作累積中逐漸形成的內在力量，也是心靈得以安放與舒展的狀態。

藝術家呂巧智在此次個展展出《有光落下的季節》，展場中，真實落葉與超擬真陶瓷落葉混合堆放，增添創作意境。（記者黃政嘉攝）

《有光落下的季節》展場中，透過真實落葉與超擬真陶瓷落葉混合堆放，空氣中隱約瀰漫枯葉氣息，虛實交錯的佈展手法，增添自然創作意境，陶博館邀請觀眾細細尋找其中差異，在觀看中發現趣味。

陶博館指出，「宇宙從我心中生起」即日起至4月26日於陶博館的1樓陽光特展室展出，相關展訊可到陶博館官網查詢；另為響應2026春遊三鶯系列活動，陶博館將於4月3日至5月10日採免費入館，歡迎民眾一同走訪三鶯。

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