自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

「宇宙從我心中生起」呂巧智個展 在鶯歌陶博館深層提問自然之美

2026/03/31 19:10

藝術家呂巧智在此次個展展出《（非）自然裡的方言》，觀者可聆苔蘚的微弱電流變化，感受聲音隨環境而改變。（記者黃政嘉攝）藝術家呂巧智在此次個展展出《（非）自然裡的方言》，觀者可聆苔蘚的微弱電流變化，感受聲音隨環境而改變。（記者黃政嘉攝）　

〔記者黃政嘉／新北報導〕「宇宙從我心中生起—呂巧智個展」即日起至4月26日於新北市立鶯歌陶瓷博物館展出，藝術家呂巧智以生命與意識為理解宇宙的起點，透過陶土、聲音等多重感官元素，展開對自然與存在的深層提問，她集結近5年於荷蘭、日本駐村期間發展之創作與最新作品，含巨型罌粟花、苔蘚以及落葉，呈現其創作歷程的累積與轉化。

陶博館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，為藝術家構築與當代社會對話的專業舞台。呂巧智畢業於美國藝術中心設計學院，2018年回台後擔任陶博館國際駐村藝術家助手，這段隱身幕後的淬煉，讓她從協助者的獨特視角，發現陶瓷藝術的無限可能，2021年，她憑藉成熟的創作底蘊正式徵選成為駐村藝術家，呂巧智透過陶藝、裝置、參與式藝術及複合媒材，建構出自然與人造空間交織的場域，溫柔地引導觀者重新審視人、土地與自然間的深刻連結。

陶博館說明，該個展在陽光特展室挑高的空間中展出3組件系列作品，其中最大型的裝置作品為「Flora」，取名自古羅馬神話中的花之女神，象徵大地繁盛與萬物生機，呂巧智以陶土捏塑出巨大罌粟花，透過含苞、盛開與凋零的姿態轉換，花朵佇立於鋪滿落葉的空間中，在盛放與枯萎之間映照豐饒與消逝並存的自然樣貌，使生命循環成為可被感知與凝視的存在。

藝術家呂巧智在此次個展展出《Flora》，以陶土捏塑出巨大罌粟花，並佇立於落葉中，在盛放與枯萎之間映照豐饒與消逝並存。（記者黃政嘉攝）藝術家呂巧智在此次個展展出《Flora》，以陶土捏塑出巨大罌粟花，並佇立於落葉中，在盛放與枯萎之間映照豐饒與消逝並存。（記者黃政嘉攝）

「（非）自然裡的方言」作品透過感測苔蘚的微弱電流變化，將其轉譯為聲音，聲音隨環境與觸碰而改變，使不可見的生命能量成為可聽見的時間流動，形塑人與植物之間的動態關係。呂巧智分享，當意識到「宇宙從我心中生起」時，並非瞬間的頓悟，是在日常觀察與創作累積中逐漸形成的內在力量，也是心靈得以安放與舒展的狀態。

藝術家呂巧智在此次個展展出《有光落下的季節》，展場中，真實落葉與超擬真陶瓷落葉混合堆放，增添創作意境。（記者黃政嘉攝）藝術家呂巧智在此次個展展出《有光落下的季節》，展場中，真實落葉與超擬真陶瓷落葉混合堆放，增添創作意境。（記者黃政嘉攝）

《有光落下的季節》展場中，透過真實落葉與超擬真陶瓷落葉混合堆放，空氣中隱約瀰漫枯葉氣息，虛實交錯的佈展手法，增添自然創作意境，陶博館邀請觀眾細細尋找其中差異，在觀看中發現趣味。

陶博館指出，「宇宙從我心中生起」即日起至4月26日於陶博館的1樓陽光特展室展出，相關展訊可到陶博館官網查詢；另為響應2026春遊三鶯系列活動，陶博館將於4月3日至5月10日採免費入館，歡迎民眾一同走訪三鶯。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中