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挑戰AI世代人機共創可能性 愛札特AI音樂新聲帶展演計畫徵件

2026/04/03 16:26

愛札特AI音樂新聲帶展演徵件計畫開跑。（廣藝基金會提供）愛札特AI音樂新聲帶展演徵件計畫開跑。（廣藝基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕廣藝基金會發起「愛札特AI音樂新聲帶展演徵件計畫」，盼藉由大家一起嚐試「人機共創、共演」，檢視AI音樂與實體表演徹底融合的可能性，以及藉此定義AI音樂未來的價值。即日起至5月31日止徵件。

廣藝基金會表示，AI音樂飛快崛起，如同作曲、編曲界的大海嘯。完全不須作曲訓練，只要用口語描述，一首首看似技巧純熟、效果十足的AI神曲就冒了出來。這些AI音樂已經廣泛被使用在影音傳媒上，然而，在真實表演舞台上，依然是個充滿爭議性的話題。

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，做為一個表演資深製作人，完全瞭解AI音樂「走上舞台」將帶來何種衝擊，但也正因這是時勢之必然，「愛札特AI音樂新聲帶」就是率先實驗、提早佈局，讓人們及早適應，引導科技力量朝正向發展。此計畫得到文化部支持，邀請所有對AI音樂充滿熱情的創作者組隊挑戰。

參加辦法為提出一首3至5分鐘的AI創作音樂現場演出計畫，大膽構想AI音樂創作高招，發想如何結合現場表演創意，即可參加評選。初審結果將於6月22日公布，複審面談為6月30日，入選團隊將於7月6日公布。入選團隊不僅能獲得10萬元製作補助，還能免費使用廣藝廳專業設備、於9月16日在廣藝廳進行公開展演，與觀眾共同形塑「人–機–觀眾」共感的現場體驗。詳詢廣藝官網（https://reurl.cc/DxXM9j

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