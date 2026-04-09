紙風車《燈怪》華客語雙語演出 4/24起3天竹縣登場

紙風車用華、客語雙語演出的《燈怪》，4月24日連3天在新竹縣登場。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地區的小朋友們注意了，4月24日起連續3天，新竹縣政府前縣政6路廣場，每晚將有由知名的紙風車劇團帶來的最新客家親子劇《燈怪》，每晚上場為鄉親免費演出，這3天的下午3點，在竹北市東公園則有日光市集，大家一起跟著高8米、長11米的燈怪，一起用冒險來替4月、兒童月劃下奇幻有趣的句點。

縣府民政處長陳建淳說，為配合這3天活動的大型舞台和道具設置，縣政6路將於4月19日（日）起到4月27日（一）封街9天，淨空縣政6路廣場停車格外，同期間市區客運「快捷1號」跟「快捷9號」的「新竹縣政府」站也配合調整，前者雙向都暫停停靠，搭車族請在「台灣企銀」站搭乘。快捷9號則是要搭往「陽明交大（博愛校區）」方向才有暫停在「新竹縣政府」站停靠，改在鄰近站點搭車。

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《燈怪》以海洋與陸地共生為背景，蘊含著客家人敬天惜物、固守家園的信仰精神與文化價值。全劇結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂。縣內各鄉鎮學校的孩子們這次還受邀參與《燈怪》，縣府補助各校接駁車資和學生餐費，讓更多孩子有機會接觸劇團，從演出中自然而然講客語。

3天的演出除首日晚上7點半登場外，後面週休假日2天期間則都是晚上7點就開始表演，現場採用華、客雙語交錯的方式呈現劇情，現場會有大螢幕轉播搭配中文字幕，就算不懂客語「嘛會通」。

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