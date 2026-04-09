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莊玉明捐畫作〈水圳旁〉募百萬 支持嘉義民歌音樂劇巡演

2026/04/09 14:31

莊玉明捐百號作品《水圳旁》由建築師夫妻斥資百萬典藏。（莊玉明提供）莊玉明捐百號作品《水圳旁》由建築師夫妻斥資百萬典藏。（莊玉明提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義聲樂老師兼指揮曾維民率領嘉義民歌合唱團，為2027年民歌音樂劇《光陰的故事》籌募經費，曾維民嘉義師範學校（現為嘉義大學）的同學、畫家莊玉明得知，號召12名藝術家5月29至31日在嘉義市鈺通大飯店舉辦「捐款贈畫，音樂圓夢」藝術公益展覽會。其中莊玉明捐贈的百號畫作〈水圳旁〉，由不具名台中建築師夫妻斥資百萬元典藏，希望藉此拋磚引玉，吸引藝文者共襄盛舉。

畫家莊玉明（左）與嘉義民歌合唱團指揮曾維民（右）日前拜訪嘉義大學校長林翰謙。（莊玉明提供）畫家莊玉明（左）與嘉義民歌合唱團指揮曾維民（右）日前拜訪嘉義大學校長林翰謙。（莊玉明提供）

「為同學圓音樂夢，義不容辭。」莊玉明表示，就讀嘉義師專時與曾維民同是學校合唱團團員，也是隔壁班同窗，如今在美術繪畫、音樂各有一片天空；曾維民曾組傀儡戲團下鄉巡演，擔任嘉義民歌合唱團、男聲合唱團指揮與團長，長期致力音樂推廣與樂齡音樂教學，明年預計到台北、新竹、台中、嘉義、臺南、高雄等音樂廳巡演，用溫暖醇厚、琅琅上口的民歌溫暖人心。除了演出盈餘40%還將捐給弱勢團體，也將邀請失智長輩聆聽。活動所需資金龐大，與12名藝術家贊助28幅畫，贈送給贊助資金的藝文愛好者。

莊玉明說，「光陰的故事～藝術公益展覽會」5月29日至31日在鈺通大飯店一樓舉辦，由12名藝術家提供28幅畫作，其他包括鄭炳煌、王德合、鄭弘國、江添富、黃美賢、歐志成、張益源、劉婷瑟、蕭惠禎、張文靜、林慧茹等人響應。其中曾維民的表妹與其建築師夫婿，率先捐百萬元典藏莊玉明的2020百號油畫作品〈水圳旁〉，該幅作品描繪家鄉之美，人親土親，能支持在地藝文活動，是最美最善的事情，與有榮焉。

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