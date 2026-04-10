以科幻手法討論永生 沈宛瑩〈食百五〉拿下台語小說首獎

以科幻手法討論永生，成大碩士生沈宛瑩〈食百五〉拿下台語小說首獎，她說這鼓勵她以台語和設計專業繼續創作。（記者羅沛德攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部主辦「第10屆台灣台語及台灣客語文學獎」今（10）日頒獎，小說類表現亮眼，不僅重視情節，更進一步探問「人是誰」。學生組第一名成功大學碩士生沈宛瑩〈食百五〉，從美國總統川普和中共總書記習近平祕密會晤提到未來人類150歲為發想，以科幻手法討論永生與記憶，對器官移植提出反省。她說，用自己的母語和設計專業寫科幻小說「很有感」。

沈宛瑩雖出生在雲林斗六，但受的是雙語（英文和華語）教育，5年前在紐西蘭留學時遇到COVID-19疫情，和同學線上學台語，解思鄉之情，也啟發她用台語創作，她說，前2次拿到第3名，這次獲第1名很意外也開心。

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以科幻手法討論永生，成大碩士生沈宛瑩〈食百五〉拿下台語小說首獎，她說這鼓勵她以台語和設計專業繼續創作。（記者羅沛德攝）

沈宛瑩表示，她創作的〈食百五〉主角是149歲永生部長在過150歲前，遇到死裡逃生的小孫女變為記者採訪他，祖孫2人的互動，帶出器官移植及人類追求永生的省思。

今年共有691件作品競逐桂冠，創歷屆新高，最終選出53件優秀作品，由教育部政次劉國偉頒獎。

在台語創作方面，現代詩學生組第1名李寬宏〈聲音ê路線〉以細膩文字串起生活與歷史；教師組第1名李錫文〈我聽著有人咧唱褒歌〉重新詮釋傳統褒歌；社會組第1名莊毅冠〈六塊厝榕仔公〉則寫出人與土地、信仰之間的深厚連結。這些作品都將語言與地方經驗緊密結合。

散文類則更貼近生活，台語散文學生組第1名許忠和〈汝是tiâng啊？〉描寫陪伴失智長者的歷程，以細膩語言呈現照顧者的溫柔與掙扎；教師組第1名林連鍠〈赤跤仔〉透過人生記憶，寫出堅持與感恩，從日常出發卻帶出深刻的人生體悟。小說社會組第1名鄭如絜〈走縒〉則以宮廟陣頭為背景，描寫少年在現實與誘惑中的選擇，呈現成長的代價。

在客語創作方面，主題同樣圍繞家庭與記憶。現代詩學生組第1名李永義〈企竳〉寫出對家人的牽掛；教師組第1名郭功臣〈光復〉描寫災後重建與土地情感；社會組第1名王品渝〈濛沙煙〉則以煙霧意象隱喻被遮蔽的歷史，帶出對正義的反思。

客語散文方面，學生組第1名劉惠月〈撈起一個三歲子〉以童年記憶勾勒親情；教師組第1名吳明芬〈望〉與社會組第1名梁純綉〈暗夜个雨水〉描寫父母與子女間細膩而深沉的情感。小說類則展現更多社會議題，教師組第1名郭功臣〈Liar〉觸及同志成家與身分認同問題，社會組第1名陳志寧〈椰仔樹个天頂〉從父子關係出發，描寫成長與傷痛。

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